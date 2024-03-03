قبول اعتذار عبدالله العجلة والمدفع رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم

وافق مجلس إدارة نادي الشارقة على قبول اعتذار عبد الله محمد العجلة عن الاستمرار في منصبه رئيساً لشركة كرة القدم بالنادي، وكلف المجلس، خالد عيسى المدفع نائب رئيس نادي الشارقة بالإشراف على أعمال الشركة حتى نهاية دورة المجلس مع نهاية الموسم الحالي، وتقدم المجلس بالشكر للعجلة على ما قدمه في الفترة السابقة. وأكد مجلس إدارة النادي أن العمل في شركة كرة القدم يلقى كل الدعم من المجلس للمضي نحو تحقيق الأهداف الطموحة للنادي.

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