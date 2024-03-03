قبول اعتذار عبدالله العجلة والمدفع رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق مجلس إدارة نادي الشارقة على قبول اعتذار عبد الله محمد العجلة عن الاستمرار في منصبه رئيساً لشركة كرة القدم بالنادي، وكلف المجلس، خالد عيسى المدفع نائب رئيس نادي الشارقة بالإشراف على أعمال الشركة حتى نهاية دورة المجلس مع نهاية الموسم الحالي، وتقدم المجلس بالشكر للعجلة على ما قدمه في الفترة السابقة. وأكد مجلس إدارة النادي أن العمل في شركة كرة القدم يلقى كل الدعم من المجلس للمضي نحو تحقيق الأهداف الطموحة للنادي.
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