محمد الشرقي: مكانة رائدة للفجيرة في الرياضات البحرية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة الرائدة لإمارة الفجيرة في مجال الرياضات البحرية ونجاحها المتواصل في تنظيم السباقات البحرية سنويًا واستقطاب الأبطال العالميين إليها.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمناسبة يوبيله الفضي ومرور 25 عامًا على تأسيسه، وتتويج الفائزين بجائزة الفجيرة الكبرى لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة ((الإكس كات))، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والدكتور رافييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتوفير متطلبات إنجاح البطولات العالمية التي ينظمها النادي.

وثمّن سموه جهود نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على مدار 25 عامًا نحو ترسيخ حضور إمارة الفجيرة في مجال الرياضات البحرية وتنظيم منافساتها الدولية التي تجتذب أنظار العالم.

وتوج سموه الفائزين بجائزة الفجيرة الكبرى لفئة ((الإكس كات)) التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية حيث حصل زورق الفيكتوري تيم بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي من دولة الإمارات على المركز الأول.

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