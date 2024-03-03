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حامد بن زايد يشهد ختام مسابقات الرماية السنوية ويكرم الفائزين

3/3/2024 7:46:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، حفل ختام فعاليات مسابقات الرماية السنوية الثانية عشرة 2024، بميدان الريف للرماية في أبوظبي، بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم أطلقت المدافع 3 طلقات ترحيبية براعي الحفل والحضور، وتم استعراض أهم النتائج وتوضيح آلية منافسة الرماية السنوية لهذا العام.

وبلغ عدد الرماة 4638 رامياً وشارك فيها من الرجال 3840 ومن النساء 558 رامية وجرت تصفياتها في 4 أندية للرماية.

‏‌ وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بالدعم الذي تحظى به بطولة الرماية من قبل القيادة الرشيدة للنهوض بالشأن الرياضي، وضرورة الارتقاء برياضة الرماية إلى مستويات متقدمة تمكن اللاعبين من المنافسة في البطولات والانطلاق إلى آفاق أرحب من خلال المشاركة الخارجية والتمثيل المشرف للدولة في عربياً ودولياً. ‏‌

وفي الختام، كرم سموه، الفائزين في بطولتي راعي الحفل والرماية، موجهاً خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل والمنظمين والرماة. حضر ختام الفعاليات الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، واللواء الركن (م) سالم علي الغفلي قائد الوحدات المساندة، وكبار قادة وضباط الوحدات المساندة، وعدد كبير من العسكريين والمدنيين.

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