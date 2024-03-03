العين والنصر السعودي.. ديربي خليجي في «أبطال آسيا» الليلة

يستضيف العين في الثامنة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، شقيقه النصر السعودي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في ديربي عربي خليجي يحظى بزخم إعلامي وجماهيري، ويتوقع أن يشهد إثارة بالغة وندية عالية بين الفريقين الكبيرين لما يتمتعان به من إمكانات مميزة، فالعين صاحب التاريخ المشرف، والذي توج باللقب 2003، يسعى لاستعادة أمجاده بتحقيق نتيجة مريحة على ملعبه وبين جماهيره، فيما يتطلع النصر الذي يضم في صفوفه لاعبين بقيمة رونالدو وساديو ماني للعودة بأفضل نتيجة من ملعب العين.

تحضيرات

ويدخل العين المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها خلال الفترة السابقة أبقته منافساً قوياً على جميع البطولات المحلية والآسيوية.

ورغم أنه يخوض المباراة من دون نجمه التوغولى الهداف لابا كودجو الذي تعرض للإصابة، وفي ظل غموض يكتنف مشاركة حارس مرماه الدولي خالد عيسى للإصابة، إلا أنه ظل يؤكد في تجارب عدة سابقة أن ((العين بمن حضر)) كما حدث في مشاركته بمونديال الأندية 2018 والتي خاضها في ظل ظروف مشابهة، ولكنه نجح في بلوغ نهائي المسابقة العالمية الكبيرة.

واختتم الفريق تحضيراته بمران أمس باستاد خليفة بن زايد، وعمد خلاله الأرجنتيني كريسبو مدرب الفريق، إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً ومعنوياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.

فخر

ومن جانبه أجرى النصر السعودي تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة، أمس، بمشاركة جميع نجومه ويدخل المباراة بمعنويات عالية بعد انتصاراته المحلية الأخيرة.

وعبر الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن فخره بالوجود في ربع النهائي دوري أبطال آسيا، وقال: نتطلع للذهاب إلى أبعد مرحلة بالبطولة، ومن الجيد أننا سنواجه فريقاً متميزاً بملعبنا وبين جماهيرنا، وهو يضم في صفوفه أسماء كبيرة وينبغي أن نقدم عملاً جيداً في أرضية الملعب لإسعاد جماهيرنا.

وعن إصابة الثنائي لابا وخالد عيسى وما إذا كان غامر بإشراكهما في مباريات محلية قبل أيام من المواجهة الآسيوية قال: يهمنا أن يكون لابا موجوداً، وكذلك خالد عيسى، ولكن هذه هي الظروف، وهذا هو جدول المباريات، وإذا أردنا أن ننافس يجب أن نستعد في كل الأحوال فلا خيار أمامنا سوى فعل ذلك بكل جسارة، وشخصياً أثق بشدة في جميع اللاعبين بقائمة فريقي، ومتأكد أنهم سيقدمون عملاً جيداً في الملعب، وعن النصر السعودي قال: نحترم جميع المنافسين، ونجمع كل المعلومات عنهم، ولكن قبل ذلك نهتم بفريقنا، ونفكر كيف نلعب بانضباط وتركيز ومهارة مع الاستفادة من كل الظروف، وكمدرب لدي أفكار وخطط سأنفذها في الملعب، لكن المؤكد أن لدينا نوايا هجومية، وسنحاول الضغط على المنافس ونصعب مهمته قبل لقاء الإياب.

مشكلات دفاعية

وأوضح المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، أن تحضيراتهم للمباراة مضت بشكل عادي، وقال: أتوقع مباراة قوية والمهمة ليست سهلة، ونتطلع للوصول للدور المقبل.

واعترف كاسترو بوجود مشكلات دفاعية بفريقه، مشيراً إلى أنهم يعملون لتحسين الناحية الدفاعية، وأوضح أن الفريقين كبيران وليس غريباً عليهما أن يلعبا في ربع النهائي، ولديهما المقدرة على التتويج باللقب الآسيوي.

وعن نقاط القوة في العين وما إذا كان فريقه يعاني غيابات قال: لدينا غيابات فالحارس الأساسي غير موجود، والعين لديه غيابات ونعرف أن مهاجمهم لابا كودجو، لن يشارك بالمباراة، وعلى أي حال نعلم أن المسؤولية كبيرة، لأن العين لديه لاعبون متميزون خصوصاً في الأطراف يستطيعون الوصول إلى مرمى المنافسين دائماً.

مشوار

وتأهل العين إلى ربع النهائي بعد تعادله سلبياً مع ناساف كارشي الأوزبكي ذهاباً، وفوزه عليه إياباً بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل النصر بعد فوزه ذهاباً وإياباً على شقيقه الفيحاء السعودي بنتيجة 1-0 و2-0 على التوالي، وكان الفريقان تصدرا مجموعتيهما بمرحلة المجموعات، حيث تصدر العين المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مواجهات والخسارة مرة، بينما تصدر النصر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين.

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