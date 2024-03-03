ترامب «مشروع رئيس» أمام المحاكم!

رغم أنه يواجه 92 تهمة جنائية أمام القضاء الأمريكي، إلا أن الرئيس السابق، والمرشح المتقدم في سباق الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، يقترب بقوة وحسم من الحصول على تسوية حزبه لخوض معركة الرئاسة المقبلة.

يوم السبت الماضي، حقق الرجل انتصارات حاسمة في الاقتراعات الحزبية في ((ميسوري)) و((إيداهو))، وحاز ممثلوه على أصوات الحزب الجمهوري في ولاية ميتشغان.

وفي ميتشغان، كان فوز الرجل ساحقاً، بسبب ((التصويت الاحتجاجي)) الذي أُعلن عنه للعديد من الأقليات العربية والمسلمة، وأصوات الشباب وجماعات حقوق الإنسان، احتجاجاً على سياسات إدارة بايدن الموالية للحرب الوحشية التي تخوضها إسرائيل في غزة.

ويعِد ترامب ناخبيه، بأنه في حال فوزه، سوف يُقدِم على الفور بإنجاز الآتي:

1 - التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من خلال قدراته الشخصية في التفاهم مع الرئيس بوتين، وإيقاف ما يسميه الهدر المالي الأمريكي في هذه الحرب.

2 - التوصل إلى تهدئة في حرب غزة.

3 - إرغام دول حلف الناتو على دفع حصصهم المقدرة في تكاليف هذا الحلف.

4 - إيقاف الهجرة غير المشروعة عبر الحدود مع المكسيك، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة تجاه الذين تسللوا.

5 - ((إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى سابق مجده))، على حد وصفه، بعدما أدت سياسات الدعم الاجتماعي والصحي لإدارة بايدن، إلى زيادة العجز المالي الأمريكي.

باختصار، لا يتوانى الرئيس ترامب عن مدح سياساته السابقة، والوعد الدائم بعالم أفضل، إذا ما أصبح رئيساً، في مقابل استمراره الدائم في تصوير كافة قرارات إدارة منافسه جو بايدن، على أنها سياسات جلبت الخراب والدمار، وإضعاف المكانة الأمريكية في العالم.

الذي يتعين مراقبته بدقة، هو 3 أمور في القريب العاجل:

1 - موقف المحكمة الدستورية العليا التي أقرت حق مناقشة مبدأ هل يحق للرئيس ترامب أن يستخدم الحصانة الممنوحة له كرئيس وهو خارج السلطة، كما هو الآن؟

2 - موقف قيادات الحزب الجمهوري هذا الشهر من تسمية الرجل بشكل رسمي في سباق الرئاسة.

3 - موقف ترامب القانوني من المحاكمات المستمرة في المحاكم الجنائية في ولايات متعددة.

وكما قبل، فإن مصير المرشح دونالد ترامب هذه المرة، سوف يحدده القضاء بالدرجة الأولى.