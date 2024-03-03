من أسرار الكبار!

بالصدفة جمعتني الظروف مع رئيس وزراء عربي سابق، ورئيس جمهورية عربي سابق، وفهمت من اللقاءين المختلفين في الزمان وفي المكان ما لم يكن بالاستطاعة فهمه من المتابعة أو القراءة أو حتى الاحتكاك بأهل السلطة، ربما بسبب كون الشخصيتين سابقتين في السلطة، أو بحكم الحاجة إلى الفضفضة والحديث عن التجارب، ربما نقد الذات، ولأهمية ما قيل (على الأقل من وجهة نظري) قررت أن أشارك القارئ الفطن، لعل غامضاً ينجلي أمامه أو رأياً يضاف إلى معارفه.

الأول رئيس وزراء، وهو رجل ثقيف كما أعلم، قال أثناء الحديث، إن الجميع يفسر القرارات التي يتخذها رئيس الوزراء بأن بعضها قرارات غير مفهومة، وأخرى ربما غير منطقية، ذلك في الظاهر، إلا أن الحقيقة أن الرجل يعرف بالضبط أي القرارات مفيد، وأيها غير مفيد، ولكنه يأخذ القرار نتيجة ضغوط كثيرة، منها ضغوط من أعلى، أي رئيسه الأعلى (في هذه الحالة رئيس الجمهورية) لأن الأخير له مصالح ولديه شبكة من الارتباطات، أو ضغوط من أسفل، أي ما يكتب في الصحف أو ينشر في وسائل الإعلام، وآخر ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو من جماعات ضغط شعبية، تتمثل في مجالس شعبية منتخبة (أو معينة) أو حتى من المحيطين به من معاونين أو حتى ما يسمى بالخبراء.

النتيجة أنه يعلم ما هو الصحيح وما هو الخطأ، ولكن لا يستطيع اتخاذ القرار الصحيح من وجهة نظره، وأردف، إن ذلك ينطبق على القرار السياسي والقرار الاقتصادي حتى في المؤسسات المالية الخاصة (كونه عمل في هذا القطاع).

كلام مقنع، ولكنه أيضاً يفتح باب التساؤل، وهو: هل تلك الحقيقة تنطبق على كل مسؤول في كل مجتمع؟ أم هي خاصة بمجتمعاتنا؟ ذلك سؤال يحتاج إلى أن يبحث فيه! فخضوع متخذ القرار للضغوط يخرجه من سكة القيادة إلى سكة التبعية المذمومة!.

أما رئيس الجمهورية (وهو من الرعيل الثوري في ستينات القرن الماضي) فقد قال إنه اجتمع مع بعض السياسيين من خارج بلده (وكانوا ثلاثة فقط) وبعد بحث إحدى القضايا الثورية الحرجة وقتها عند تصاعد الحماس الثوري، قرر الثلاثة أن يكتبوا في محضر سري للغاية ما اتفقوا عليه، وانفض الاجتماع. بعد أسابيع ذهب في زيارة إلى رئيس جمهورية عربي آخر تجمعه معه صداقة، ففاجأه المضيف بسؤال عن (أخبار الاجتماع والمحضر السري)! فوجئ الرجل بالسؤال وارتبك قليلاً، ثم قال متردداً، لا يوجد (محضر سري)! فضغط الرجل على زر قريب منه، ودخل أحد المساعدين فقال له (أحضر نسخة من المحضر السري)، ولدهشة الضيف، جاء المحضر، وعندما قرأ الرجل النص، وجد أنه (قد أضيفت إليه فقرة).

اليوم تعج وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة اليوتيوب، بمقابلات لرجال كانوا في السلطة يتحدثون عن أحداث مرت بهذه المجتمعات العربية، ومن الصعب أن تفرز كمتابع الحقيقة من الخيال، والزيادات التي يقدمها هؤلاء في أحاديثهم، فادعاؤهم البطولة هو أقرب إلى السرد من تقديمهم الحقيقة، أما إذا خاضوا في التاريخ، فإنهم يجعلون المتابع يحتار عجباً من ضحالة الخلفية المعلوماتية لدى ذلك الشخص الذي سيطر في وقت ما على القرار في بلده وأثر على القرار العربي. في حقيقة الأمر أنها شخصيات في تاريخنا المعاصر (تبحث عن مؤلف) خصب الخيال كي يرسم تلك الشخصيات وطريقة تفكيرها القريب كثيراً إلى السذاجة، فلا غرابة إذاً إن تدهورت المسيرة العربية في العقود الماضية إلى النتائج الكارثية التي نراها رؤية العين في عدد من بلداننا، من سقوط الدولة، وتسيد الميليشيات وإشاعة الأكاذيب والتضليل وربما المخفي أعظم!.