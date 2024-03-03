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إنه عدوان «الانتقام» وليس حرباً

3/3/2024 7:46:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة قبل خمسة شهور، وفصول الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني فيها تتوالى بدون توقف، وكلما وقعت مجزرة كبرى اهتز العالم، وتتابعت ردود أفعاله الرافضة لها والمدينة لها، إلا أننا لم نصل قط حتى الآن للمجزرة الأخيرة، بعد كل هذه الإدانات والصدمات الرسمية والشعبية حول العالم، فلا تزال هناك مجزرة جديدة تقع بعد تلك التي ظننا أنها الأخيرة.

ويبدو واضحاً بعد قتل ما يزيد على 30 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 71 ألفاً، منهم 25 ألفاً من النساء والأطفال، باعتراف وزير الدفاع الأمريكي في لجنة استماع بالكونغرس قبل أيام، أن العدوان الإسرائيلي الذي تقوده حكومة بنيامين نتانياهو الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، بحسب وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لها، لا يهدف فقط إلى تحقيق ما زعمه رئيس الوزراء من أهداف ثلاثة، فقتل كل هؤلاء الآلاف، وتدمير غزة وأجزاء كبيرة من بنيتها التحتية ومنازلها ومخيماتها، وحصاره إلى مرحلة المجاعة، التي يصفها مسؤولو الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية بأنها الأسوأ على وجه الأرض، لم يتوازَ مع تحقيق أي هدف من تلك التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، فالقضاء على البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة، وهو الهدف الأول، توضح كل المؤشرات الميدانية، بعد خمسة شهور من العدوان كثيف الأسلحة والذخائر والجنود، والقدرات اللوجستية والاستخباراتية، أن المقاومة المسلحة له لا تزال قائمة، وتنتقل من منطقة لأخرى في القطاع دون أن يستطيع الجيش الإسرائيلي إيقافها، فبعد أسابيع طويلة من إعلان هذا الجيش أنه استطاع ((تطهير)) وتأمين مناطق شمال غزة، وخصوصاً مدينة غزة وما حولها، تدور خلال الأيام الأخيرة أشرس المعارك في هذه المناطق، ولا يختلف الأمر كثيراً في الوسط والجنوب، التي انتقلت إليها القوات الرئيسية لهذا الجيش، فلا تزال خان يونس والمناطق المحيطة بها، ودير البلح، وغيرها، تشهد اشتباكات مكلفة للغاية للجيش الإسرائيلي، من حيث الأفراد أو المعدات.

وتوضح الخسائر غير المسبوقة للجيش الإسرائيلي والمتواصلة يومياً، ومعها الفشل الذريع في تحقيق الهدف الثاني، وهو ((تحرير)) المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بالرغم من كل الإمكانات الهائلة لهذا الجيش، أن هدف نتانياهو الثالث، وهو تأمين إسرائيل من أي هجمات مستقبلية من قطاع غزة، بات أقرب للخيال منه للواقع، الذي يمكن تحقيقه.

ولا شك في أن تقديرات الأجهزة العسكرية والاستخباراتية والأمنية لعدم تحقق أي هدف من الأهداف الثلاثة المعلنة، لا تخرج عما أتى في السطور السابقة، ولا تبتعد كثيراً عما تقدره أجهزة المخابرات الدولية الأخرى، والتي ترى الأوضاع من نفس الزاوية، ولها نفس التقديرات تقريباً.

من هنا فإن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الأكثر تطرفاً على المضي في العدوان على غزة بكل هذه الوحشية والدموية، يحمل أهدافاً أخرى غير تلك المعلنة، والواضح أن الهدف الوحيد والرئيس هو الانتقام المفرط والمتطرف من هجمات المقاومة يوم السابع من أكتوبر، والتي أطاحت نظرية ((الدولة الآمنة)) القادرة بلا منازع على حماية سكانها، ومحاولة إعادة الثقة، التي انهارت للمجتمع اليهودي الإسرائيلي في هذه القدرة، التي تهاوت وتلك النظرية التي انهارت. ولم يجد تفكير نتانياهو وحلفه الحكومي شديد التطرف من وسيلة لإعادة هذه الثقة، وذلك الاعتبار، سوى الإيغال في الدم الفلسطيني إلى ذلك الحد غير المسبوق لا في تاريخ الصراع، ولا في التاريخ العالمي، وتدمير كل شيء في قطاع غزة فوق رؤوس أهله.

إنه عدوان الانتقام النفسي، وتعويض الفشل الهائل الواقعي، ومحاولة تجاوز الواقع الجديد بمزيد من القتل والتدمير، وليس كما تكون الحروب التي تتجه لتحقيق أهداف سياسية، فالأهداف السياسية للحكومة الأكثر تطرفاً في إسرائيل اليوم، تغيب بعيداً وراء مشاعر الكراهية العميقة والرغبة المرضية المفرطة في الانتقام.

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