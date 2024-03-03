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عندما تتلاعب الشياطين

3/3/2024 7:46:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذهبوا إلى القاهرة من جديد، حملوا معهم الشروط والاعتراضات على الشروط، ولم ينسوا الشروط على الشروط، يقال إنهم يحاولون، ويبذلون أقصى الجهود، للتوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان، يريدون وقفاً لإطلاق النار في الشهر الفضيل، تحبس خلاله الشياطين، ليتوقف سيل الدماء، ويصل الزاد إلى أفواه من تركوا في الخلاء جوعى، ويحصل المريض على جرعة دواء هو بأمس الحاجة إليها، وتنصب للمشرد خيمة، وتمنع عنه تقلبات الأجواء، ولكن هناك ((إبليس)) في الجانب الأيمن، وآخر في الجانب الأيسر، ما زالوا عطشى بأمر من كبارهم، يريدون الارتواء أكثر وأكثر، لم يكفهم ثلاثون ألفاً من الضحايا، البشر الضحايا، الذين لم يرفعوا سلاحاً، ولم يقفوا في وجه دبابة، وعشرات الآلاف من الذين يعانون في كل لحظة، جرحى تبتر أطرافهم لنقص العلاج، وأطفال يموتون ببطء في خرائب كانت ذات يوم مستشفيات، وبيوت تهيم حول أنقاضها قطط وكلاب، ومساعدات لا تصل إلى الأفواه، أفواه الجائعين، تسرق قبل أن توزع، وتحرق قبل أن تصلها أيدي المظلومين، وقذائف تقتل من يصل إلى الشاحنات.

الوسطاء بحاجة إلى إسناد، في القاهرة كما في الدوحة وباريس، الأفكار الشيطانية تدمر كل الحلول، تعرقلها وتصعد من طلباتها، مرة من نتانياهو، ومرة أخرى من هنية، حتى الرئيس الأمريكي جعلوه ((يتوه)) بينهم، وهو الذي خرج من اختبار فحص ((قواه الذاتية)) سعيداً، فاندفع في تفاؤله بقرب الاتفاق، هذا الرئيس خذل، وتراجع عن توقعه باتفاق يبرم اليوم، الاثنين 4 مارس، وخلال ساعات قليلة ((بلع)) كلامه، وتمنى أن يكون هناك اتفاق بعد الاثنين!.

ما زالت غزة تتنفس، وما زال المتفاوضون يشترطون، ومازال الوسطاء يأملون، وما زال ((إبليس)) وأحفاده يتلاعبون بالبشر والحجر والشجر، ويضربون بقوانين الإنسانية عرض الحائط، ومثلهم لا تهمهم حياة غيرهم، ولا يسألون عن رمضان، فهم غير معنيين بقيمة هذا الشهر المبارك.

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