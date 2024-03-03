يا قلبي لا تحزن

نشرَ الاتحادُ الدولي لكرة القدم ((‏‏‏فيفا))،‏‏‏ تقرير كرة القدم الاحترافية لعام 2023، الذي يُلقي نظرة شاملة على حال الكرة لكافة الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مِظلته، والتي يبلغ عددها 211 اتحاداً، ونحن جزء منهم، كما أطلق ((‏‏‏فيفا))‏‏‏ قاعدة بيانات مُتوافرة عبر الإنترنت، بهدف تحفيز الأندية على تبنّي أفضل المُمارسات المُتبعة في أرجاء العالم، إلى هنا يتوقف الخبر!.

والسؤال، هل لدينا قاعدة بيانات حقيقية، أو على الأقل قريبة منها، فنحن نعاني نقصاً شديداً في العمل في هذا الجانب، وقاعدة البيانات أصبحت ضرورة ملحة في عصر الاحتراف، فهل لدينا أرقام تؤكد ما صرفناه على كرة القدم منذ تطبيق الاحتراف، وعودة اللاعبين الأجانب، كم تكلفنا من الهدر في صرف الأموال العامة سنوياً، كم مدرب تم الاستغناء عنه، وصرفنا له حقوقه كاملة، والمصيبة أنه يفنش ((هنا))، ويتم تعيينه ((هناك))، وأكبر الكوارث الاستغناء عن مدربين يغادرون لبلدانهم ويتفسحون، ثم يأتيهم الفرج ليعودوا مرة أخرى إلى ملاعبنا، هي أزمة حقيقة، في ظل عدم وجود هيئة أو لجنة محايدة، تكشف المستور والمستخبي، فلو عملنا تقييماً حقيقياً، سنجد أننا صرفنا مئات الملايين، فهل وضعنا دراسة من أهل الاختصاص والمعرفة، فالرياضة، وخاصة الكرة، تعتمد على الدعم الحكومي، وهو أمر جميل من قبل حكومتنا الرشيدة، وقادتنا ((حفظهم الله))، الذي يولون لقطاعنا اهتماماً يفوق الوصف، فهل نحن قدمنا العمل المطلوب؟، أقول لكم ((لا)) بالتأكيد، لابد من آلية جديدة لنقيّم عملنا من كافة الجوانب، ولن يحدث إلا بالتنسيق الكامل، وفق رؤية وطنية، بدلاً من الاستعراض، فهناك لجنة الحوكمة قديماً، ما أخبارها، ولماذا اختفت ((أوراقها))، فما يحدث اليوم من هدر الأموال على لاعبين غير المواطنين، زاد وانتشر بملاعبنا، فلم يربطنا الآن شيء بالنادي سوى التاريخ والاسم فقط !! أمر يقلقني ونحن نشاهد هذا الكم الهائل المتدفق من كل أنحاء العالم، ليأخذوا داخل المستطيل الأخضر مكان أبنائنا، نعم للأكفاء منهم، لنستفيد بأعداد معقولة، وليست مهولة!! ويا قلبي لا تحزن !.. والله من وراء القصد.