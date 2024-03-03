علي الخرجي.. عازف السيمفونيات الكاريكاتيرية الساخرة

من الفنون التي لها جمهور كبير وانتشار واسع في كل العالم، فن الكاريكاتير، وهو فن يعتمد على رسم الشخص لصورة مع المبالغة في تغيير وتحوير ملامحها، بهدف السخرية أو النقد الاجتماعي أو الهجاء السياسي.

أما مفردة «كاريكاتير» فمشتقة من كلمة «كاريكير (caricare)» التي تعني «يبالغ» بالإيطالية، حيث إن هذا الفن ظهر لأول مرة في إيطاليا، في منتصف القرن 15 م، قبل أن ينتشر في فرنسا وبقية أوروبا في القرنين 16 و17 الميلاديين، على يد رسام إيطالي ماهر، هو «جيان لورينزو برنيني»، وغيره من فناني تلك الحقبة المليئة بالصراعات السياسية والدينية. هذا إذا ما استبعدنا ما يقال من أن الرسوم الكاريكاتيرية فن قديم، عرفه الفراعنة والآشوريون والإغريق، وكانت تستخدم للتعرض للحكام الطغاة بالسخرية من أعمالهم وأقوالهم.







ولأن لهذا الفن أهدافاً مختلفة، فقد تعددت أنواعه وأدواته ومعاييره ومدارسه، فقد انقسم من حيث المحتوى إلى كاريكاتير الواقع وكاريكاتير الخيال، ومن حيث المدارس، إلى المدرسة الأوروبية الشرقية والمدرسة الأوروبية الغربية والمدرسة الأمريكية، ومن حيث الشكل إلى كاريكاتير الصورة وكاريكاتير النص وكاريكاتير الشريط المصور، ومن حيث التصنيف، إلى الكاريكاتير الاجتماعي والسياسي والثقافي والرياضي والفني وغيرها، لكنه بصفة عامة، وأياً كان نوعه، فإنه يختزل ألف عمود صحافي برسمة، ناهيك عن أنه يوصل رسالته إلى المتلقي بطريقة بسيطة ومضحكة وتهكمية، ويسهم في أحايين كثيرة في معالجة القضايا الملحة، أو تكوين رأي عام واسع، أو إثارة قضية مسكوت عنها، أو بيان عيوب المجتمعات والأفراد والمؤسسات. ومن هنا، قيل إن من أهم شروط الرسام الكاريكاتيري الناجح، عدا موهبة الرسم وملكة الجرأة، هو أن يمتلك مخزوناً ثقافياً ومعرفياً كبيراً، ويكون على اطلاع واسع بما يشغل الناس.

دخل فن الكاريكاتير العالم العربي في الربع الأخير من القرن 19، من خلال الصحافة المصرية، وعلى يد «يعقوب صنوع» الملقب بـ «سيد الساخرين العرب في العصر الحديث»، وصاحب جريدة «أبو نظارة زرقاء» الأسبوعية، التي صدرت في القاهرة زمن الخديوي إسماعيل، الذي أوقفها لأنها كانت تهاجمه برسوماتها، ثم انتشرت بعد ذلك من خلال مجلة «خيال الظل» عام 1907، لأحمد حافظ عوض، ومجلة «الكشكول» عام 1921، لسليمان فوزي، ثم مجلة «روز اليوسف» عام 1925، لفاطمة اليوسف وغيرها.

ومن مصر، انتقل فن الكاريكاتير إلى بلاد الشام، أولاً من خلال مجلة «المضحك المبكي» الدمشقية عام 1929، لحبيب كحالة. كما انتقل لاحقاً إلى تونس، من خلال جريدة «السرور»، لعلي الدوعاجي وبيرم التونسي سنة 1936. وفي العراق، ظهر هذا الفن عام 1931، من خلال جريدة «حبزبوز»، لنوري ثابت. أما في دول الخليج العربية، فلم تصدر صحف أو مجلات متخصصة بالكاريكاتير، وإنما ظهر هذا الفن كرسومات موزعة داخل صحفها في فترة متقدمة نسبياً.

من أعلام الكاريكاتير في الوطن العربي، ألكسندر صاروخان وجورج البهجوري ومحمد رخا وصلاح جاهين ومصطفى حسين وبهجت عثمان في مصر، وعلي فرزات ورائد خليل وسعد حاجو ويوسف عبدلكي في سوريا، ورشيد الرحموني في تونس، وخالد الجابري في الإمارات، وعبد الله المحرقي وخالد الهاشمي وهشام زباري في البحرين، ومحمود كحيل وبيار صادق وإلياس الديري في لبنان، ومحمود العبداللات وعماد حجاج في الأردن، ورشاد السامعي في اليمن، وناجي العلي من فلسطين، وعلي المندلاوي وحمودي عذاب وكفاح محمود في العراق، وعبد الوهاب العوضي وبدر بن غيث ومحمد ثلاب في الكويت.

وإذا ما أتينا إلى السعودية، فقد ظهرت الرسومات الكاريكاتيرية الساخرة في صحفها منذ الستينيات الميلادية فقط، وبصورة خجولة ومتقطعة، قبل أن تنتظم من عام 1964، عبر رسومات علي الخرجي في صحيفة الرياض. في العقود التالية رسخت أقدامها، لتبلغ ذروتها في الثمانينيات، مع ظهور العديد من الأسماء السعودية اللامعة في هذا المجال، من أمثال محمد الخنيفر وعبد الله جابر ورشيد السليم وعبد السلام الهليل وعبد الله صايل وناصر خميس وحماد الجعيد وإبراهيم الوهيبي وهناء حجار. غير أن المرحوم علي الخرجي يبقى هو الأب المؤسس للكاريكاتير السعودي، باعتراف الجميع، ولهذا ارتأينا أن نخصص هذه المادة للحديث عن سيرته ومشواره الفني، وبصماته الخالدة في هذا الميدان المعبر عن نبض الشارع.

بدأ الخرجي مشواره الفني كرسام في جريدة الرياض، في وقت كانت تجربة الرسم مقيدة إلى حد ما، بينما كانت الصحافة اليومية شبه معدومة، أو غير منتظمة الصدور. حدث هذا بعد أن أنهى الرجل دراسته الثانوية في العراق، وعاد إلى وطنه السعودي. ومن المؤكد أن وجوده في العراق جعله يتأثر بشدة برسامي الكاريكاتير هناك، فاكتسب بعض الخبرة من ملاحقة أعمالهم في الصحف، خصوصاً أنه كان عاشقاً للرسم والنحت.

ولما كانت محظورات الكتابة النقدية في الصحافة السعودية في تلك الحقبة كثيرة، فقد حاول الخرجي قدر الإمكان، وبصورة تدريجية، تجاوز تلك العقبة، من خلال رسوماته الكاريكاتيرية المعبرة، دافعاً بذلك مساحات النقد الاجتماعي إلى الأمام. وفي هذا السياق، يقول زميله الفنان عبد الله صايل رئيس وعضو الجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة، في تقرير أعده ونشره موقع «منشور» الإلكتروني (28/3/2017)، إن «الخرجي تميز في تلك الفترة بطرح اجتماعي واكب الطفرة الاقتصادية الأولى (1969 ــ 1980)، وأثرها في الأسرة، إلى جانب الحس النقدي والتوعوي، كما ناقش القضايا الملحة عن طريق شخصية (أبو صالح)، ناهيك عن أعماله السياسية عن القضية العربية». والحقيقة أن الخرجي، كونه أول رسامي الكاركاتير السعوديين من العاملين في الصحافة، عاصر مرحلة تطور الصحافة السعودية على مدى 40 عاماً، وعمل إلى جانب غالبية رؤساء تحريرها، ونجح من خلال موهبته الساخرة وأسلوبه اللاذع، وخلفيته الثقافية في جذب القارئ المحلي إلى هذا الفن، بل وبرز كأول سعودي ينجح في مجاراة رسامي الكاريكاتير العرب.

ومع تزايد القضايا الاجتماعية وغير الاجتماعية المثيرة للجدل، وترسخ مكانة الكاريكاتير لدى القارئ السعودي، وجد الخرجي، ومعه تلامذته من الجيل الثاني من رسامي الكاريكاتير المحليين، في ذلك فرصة مضاعفة للإبداع والتنفيس عن المجتمع وإضحاكه من خلال رسومات تناولت قضايا متنوعة.

ولد «علي بن سعد بن ناصر الخرجي» في بلدة «عشيرة سدير» التابعة لمحافظة المجمعة النجدية، والتي تبعد عن الأخيرة بنحو 60 كلم، والتي يقال أنها سميت بذلك بسبب كثرة شجرة العُشر (بضم العين) على واديها. كان ميلاده في حدود عام 1935، لأب كان يعمل في تربية وتجارة الخيول، متنقلاً لهذا الغرض ما بين نجد والعراق والهند. أراد الأب لابنه أن ينال قسطاً من التعليم الجيد ومستقبلاً أفضل من أقرانه، فأخذه معه إلى العراق، وأدخله مدارس البصرة التي كان يملك بالقرب منها (في قرية المطيحة)، مزرعة لتربية الخيول، طبقاً لما ذكره الكاتب مشعل الحارثي في صحيفة «الجزيرة» (25/8/2022).

وهكذا أنهى الخرجي مرحلتي الدراسة الابتدائية في البصرة، ثم التحق بثانويتها، التي درسه فيها الأستاذ عبد الله القصبي (والد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي)، قبل أن يلتحق بمعهد الفنون الجميلة في بغداد، الذي درس فيه تخصص الرسم والنحت. علاوة على ذلك، ساعدته أجواء العراق الملكي السعيدة آنذاك، على الاطلاع على الكثير مما كان يزخر به العراق من ثقافات وفنون ومعارف، وهو ما حوله إلى صاحب خلفية ثقافية ومعرفية غزيرة.

حينما عاد إلى وطنه عن طريق منفذ عرعر، ليبدأ مسيرته الوظيفية، بناء على نصحية تلقاها من صديقه سليمان العمران، تنقل ما بين مسؤوليات عدة، في أكثر من وزارة ومدينة، لكن ذلك لئن تسبب له في بعض المعاناة وعدم الاستقرار، إلا أنه منحه، من جهة أخرى فرص الابتعاث لتطوير نفسه على نحو ما سنتبين.

فقد بدأ العمل أولاً في وظيفة مترجم في إدارة جوازات الأجانب بمدينة عرعر، بعد تعرفه هناك إلى مدير هذه الإدارة آنذاك، الأستاذ عبد الله البسام. وبناء على طلب ابن خالته الفنان عبد الجبار اليحيى، انتقل إلى جدة للعمل بوزارة المواصلات السعودية، حيث عمل بوظيفة سكرتير لمكتب الوزير لمدة عامين، وأثناء ذلك حصل على بعثة دراسية إلى مصر من منظمة اليونيسكو، فسافر إلى القاهرة، والتحق بكلية الفنون الجميلة، التي منحته دبلوم التربية الأساسية/ تخصص وسائل سمعية وبصرية.

وبعد عودته من مصر، عاد للعمل الحكومي كرسام فني لدى مصلحة الطرق بوزارة المواصلات، ليحصل مجدداً على بعثة دراسية إلى مصر، من هيئة الأرصاد الجوية، ليسافر ويدرس وينال دبلوم الأرصاد الجوية، ويعود ويشغل وظيفة راصد جوي.

بعد فترة، طلب الخرجي نقله من وزارة المواصلات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فعمل في الأخيرة بوظيفة اختصاصي وسائل سمعية وبصرية. ونظراً لكفاءته وتفانيه، تمّ ابتعاثه مجدداً من قبل وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية، لكن هذه المرة إلى إنجلترا، ومن أجل التخصص المتقدم في مجال الوسائل السمعية والبصرية. وبعد عودته من هناك، أسندت إليه وظيفة مدير قسم الوسائل بوكالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية، قبل أن يكلف بإدارة مركز الخدمة الاجتماعية بالرياض.

وما بين هذا وذاك، عمل لبعض الوقت كرسام هندسي بوزارة المالية، واختير كأول رئيس لنادي الفروسية بالرياض، وبدأ منذ مطلع الستينيات يرسم وينشر الرسومات الكاريكاتيرية في جريدة «الرياض»، بدعم وتشجيع من رئيس تحريرها السابق تركي السديري، قبل أن ينقلها للنشر في جريدة «الجزيرة»، بدءاً من عام 1980، من بعد منافسة بين الجريدتين على كسبه. علاوة على ما سبق، أقام الخرجي عدداً من المعارض لفن الكاريكاتير خارج بلاده، بل كان أول فنان كاركاتيري يمثل بلاده بفرنسا في السبعينيات، كما أنه استثمر شهرته، المستمدة من رسوماته الساخرة، في اقتحام الإعلام المرئي، من خلال تقديم برنامج «علي بابا» للأطفال في التلفزيون السعودي، إلى جانب برامج إذاعية وتلفزيونية أخرى. واقتحم ميدان التأليف أيضاً، فأصدر أربعة كتب، بدأها بكتاب «أبو صالح والدنيا»، فكتاب «خطوط وكلمات»، ثم كتاب «رسوم كاريكاتيرية»، فكتاب «نهامة»، الذي تناول فيه معالجة قضايا سياسية وتربوية واجتماعية بأسلوب ساخر، مع عرض نماذج لرسوماته ذات الصلة. وصدر عنه في عام 2011 كتاب «الخرجي، 35 عاما من العطاء» لمحمد المنيف.

الملاحظ أن الخرجي بدأ بعزف سيمفونياته الكاريكاتيرية في الصحافة في بادئ الأمر باللونين الأبيض والأسود، لأن صحف تلك الفترة لم تكن تصدر بالألوان، لكنه بدأ في فترة لاحقة باستخدام بعض الألوان المائية الأساسية في أعماله، دون أن يتوسع فيها كثيراً، أي خلافاً لما فعله زميله محمد خنيفر مثلاً.

في عام 2008، بدأت معاناة الخرجي مع المرض، واستمرت حتى يوم وفاته في 17 نوفمبر 2011، حيث تمت الصلاة عليه بعد عصر ذلك اليوم، بمسجد الملك خالد بأم الحمام، ووري جثمانه الثري بمقبرة أم الحمام. وكان من أمنيات الفقيد، تأسيس جمعية أو رابطة لرسامي الكاريكاتير السعوديين، تعنى بشؤونهم، وتلبي تطلعاتهم، وهي الأمنية التي تحققت بالفعل قبل رحيله بعامين، من خلال إطلاق «الجمعية السعودية للكريكاتير والرسوم المتحركة»، والتي يتجاوز عدد أعضائها اليوم المئة عضو.

وفي نوفمبر 2014، ألقيت محاضرة عن حياته وفنه ومسيرته، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، من قِبل المدير الإقليمي لجريدة الرياض، د. علي القحيص، الذي اختتم حديثه قائلاً: «رسومات وأفكار علي الخرجي راسخة بالذاكرة والوجدان، وسوف تبقى خطوطه لا تعرف معنى الرحيل، وهو أول القادمين والراحلين عن هذا الفن».