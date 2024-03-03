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«أوبن أيه.آي»: استعدوا لعواقب الذكاء الاصطناعي

3/3/2024 7:46:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتقد سام ألتمان، رئيس شركة أوبن أيه.آي الأمريكية المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، أن المحتوى المصنوع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، سيزيد على المحتوى الذي ينتجه البشر.

وقال سام ألتمان، رئيس الشركة، في مؤتمر نظمته شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنتل، إنه على المجتمعات الاستعداد لمواجهة العواقب السلبية لانتشار الذكاء الاصطناعي قبل حدوثها. ويتوقع ألتمان، ظهور التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على الانتخابات في المستقبل القريب.

وتأتي تصريحات ألتمان، في الوقت الذي ظهر فيه استخدام لقطات فيديو مختلقة باستخدام ما يعرف باسم التزييف العميق في الانتخابات الهندية التي ستجري في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضاف أنه يجب التعامل بجدية مع المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب السيبرانية والأسلحة البيولوجية، مشيراً إلى أنّ الذكاء الاصطناعي لن يكون قصة جميلة فقط، وإنما سيكون قصة مزاياها أكثر من عيوبها.

وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن تسريع وتيرة البحث العلمي والشفاء من الأمراض وتحسين التعليم، وفق ألتمان، مضيفاً أنه من الصعب الآن تصور مدى التحسن الذي يمكن أن يشهده المستقبل بفضل التكنولوجيا الجديدة.

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