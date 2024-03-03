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هاتف ذكي قابل للانحناء والارتداء على المعصم!

3/3/2024 7:46:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طرحت شركة موتورولا، عرضاً توضيحياً من خلال نموذج أولي لما يمكن أن تكون عليه الهواتف الحديثة، إذ تعتقد بأننا قد نرتدي هواتفنا على معصمنا في المستقبل.

وعرضت الشركة الهاتف خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا، بعد أن قامت بالترويج له في مقطع فيديو العام الماضي. وخلال العرض التوضيحي، أظهر أحد ممثلي موتورولا كيف يمكن للهاتف أن ينحني بطرق مختلفة ليلتف حول المعصم أو يقف على الطاولة. وتتغير طريقة عرض المعلومات على سبيل المثال عندما يتم لف الهاتف حول المعصم، فيما تظهر التطبيقات أعلى الشاشة.

ووصف ممثل الشركة، آلية انحناء الهاتف بأنها مشابهة لطريقة عمل العمود الفقري البشري.

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