الذكاء الاصطناعي يسرّع إنتاج الهيدروجين الأخضر

طوّر باحثون في المعهد الوطني لعلوم المواد الياباني، تقنية ذكاء اصطناعي تعمل على تسريع عملية تحديد المواد ذات الخصائص المرغوبة، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.

ووفق الدراسة المنشورة في مجلة ACS Central Science، اُستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحفزات الكهربائية الخالية من مجموعة البلاتين، التي تعتبر ضرورية لإنتاج الهيدروجين. وتعتمد المحللات الكهربية الحالية، على عناصر المجموعة البلاتينية باهظة الثمن، لكن الدراسة تقدم مواد تحفيز كهربائي مكونة من عناصر أكثر وفرة مثل المنغنيز والحديد والنيكل والزنك.

وتمكن الذكاء الاصطناعي، من التعرف بسرعة على هذه المواد من بين 3000 مرشح في شهر واحد، وهي عملية كانت تستغرق 6 سنوات.