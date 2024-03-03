آمال مصنّعي الهواتف على الذكاء الاصطناعي

على الرغم من انخفاض مستويات مبيعات الهواتف الذكية إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، تأمل الشركات المصنّعة أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إنعاشها.

ولاحظ مدير الأبحاث في شركة ((سي سي إس إنسايت)) بن وود في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الهواتف الذكية أصبحت مملة، ولم تعد مثيرة كما كانت من قبل، وأنّ التغييرات التي تحملها النماذج الجديدة لا تكون كبيرة جداً.

ومع أن الكاميرات والشاشات وعمر البطارية أصبحت أفضل قليلاً من ذي قبل، رأى المحلّل أن على الشركات المصنعة إضافة المزيد من الميزات المثيرة إلى منتجاتها لتشجيع الأشخاص على شراء الهواتف الأحدث، متوقعاً أن يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق ذلك.

وغزت هذه التكنولوجيا التي تتيح إنتاج المحتوى من نصوص وصور وما إلى ذلك بناء على طلب بسيط باللغة اليومية، العالم خلال العام الماضي، ما أدى إلى تسابق محموم في هذا المجال بين المجموعات التكنولوجية الكبرى. ولم تبخل شركة ((سامسونغ)) الكورية الجنوبية العملاقة، بالإمكانات اللازمة للترويج لمجموعة منتجاتها الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر برشلونة للاتصالات، بعدما تمكنت ((آبل)) في مطلع العام من إطاحتها من صدارة مبيعات الهواتف الذكية.

وتُختبر الآن الميزات الجديدة لهاتفها ((غالاكسي إس 24)) ومنها مثلاً إجراء حديث بلغة لا يتقنها المستخدم بفضل الترجمة الفورية، أو إمكان رسم دائرة على عنصر ما في أي صورة أو فيديو ومن ثم إجراء بحث عنه في ((غوغل)).

أما منافستها الصينية ((هونور)) Honor، فاستحوذت أيضاً على الاهتمام بعرضها إمكانات هاتفها الذكي الجديد ((ماجيك 6 برو))، القادر في وضعية مكبّر الصوت على التحكم بسيارة.

وفي عام 2023، انخفض عدد الهواتف الذكية التي طرحت في الأسواق بنسبة 3.2% لتبلغ 1.17 مليار وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 10 سنوات، وفقاً لـ((آي دي سي)).

وتوقعت ((آي دي سي))، انتعاشاً طفيفاً للسوق هذا العام، ورجّحت طرح 170 مليون هاتف ذكي من الجيل الجديد خلال العام الجاري تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتبلغ نسبتها 15% من إجمالي الهواتف الذكية التي ستُطرح في الأسواق، في مقابل 51 مليوناً العام الماضي.