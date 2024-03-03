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الذكاء الاصطناعي يحلق بأسهم 4 شركات تكنولوجيا فقط في شهرين

3/3/2024 7:46:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تباين أداء أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية منذ بداية العام، حيث حلقت أسهم 4 شركات مثل ((انفيديا)) بأكثر من المتوقع وارتفعت نحو 62%، ولحقتها ميتا بأكثر من 40%، فيما كان الأداء متوازناً لأسهم أمازون بارتفاع 15% ومايكروسوفت بـ 10%. فيما خالفت أسهم 3 شركات التوقعات وسقطت في فخ التراجع، حيث هوت أسهم تسلا 18%، بينما تراجعت أبل 2.2% وأسهم ((ألفابت)) المالكة لجوجل نحو 1.3%.

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