الذكاء الاصطناعي يحلق بأسهم 4 شركات تكنولوجيا فقط في شهرين

الذكاء الاصطناعي يحلق بأسهم 4 شركات تكنولوجيا فقط في شهرين
التاريخ
3/3/2024 7:46:53 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تباين أداء أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية منذ بداية العام، حيث حلقت أسهم 4 شركات مثل ((انفيديا)) بأكثر من المتوقع وارتفعت نحو 62%، ولحقتها ميتا بأكثر من 40%، فيما كان الأداء متوازناً لأسهم أمازون بارتفاع 15% ومايكروسوفت بـ 10%. فيما خالفت أسهم 3 شركات التوقعات وسقطت في فخ التراجع، حيث هوت أسهم تسلا 18%، بينما تراجعت أبل 2.2% وأسهم ((ألفابت)) المالكة لجوجل نحو 1.3%.
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