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«الدعم السريع» يتهم الجيش السوداني بقصف المدن

3/3/2024 7:46:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صرح عمار الصديق، عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قوات الجيش السوداني تقصف المدن، كما اتهمها أيضاً بتجنيد أطفال، بينما دفع الاتهام ذاته عن قوات الدعم السريع مؤكداً أنها ((لا تملك سلاحاً ثقيلاً لفعل هذا))، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء العالم العربي عنه، أمس.

يشار إلى أن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر في بيان أن تجنيد الأطفال في إقليم دارفور وشرقي البلاد ((يشكل انتهاكاً صارخاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة))، مضيفاً: إن ((هناك أيضاً مخاوف حقيقية من أن يؤدي تسليح المدنيين في السودان إلى تشكيل ميليشيا مدنية مسلحة غير خاضعة لرقابة محددة، مما يزيد من فرص انزلاق السودان إلى دوامة حرب أهلية طويلة الأمد))، واتهم جانبي الصراع بتجنيد أطفال.

وقال عمار الصديق: ((إن قوات الدعم السريع نفت تلك الاتهامات في أكثر من مناسبة، ملقياً بها على الجيش))، منوهاً: ((وجدنا تقارير كثيرة وشواهد كثيرة ومقاطع فيديو تبين أن عدداً كبيراً من الأطفال وصغار السن منخرطون في معسكرات الاستنفار الشعبية، التي دعا لها (قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان))).

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قدم مبادرة إلى البرهان، وحميدتي، للهدنة في السودان، والتي لاقت ترحيباً من طرفي الصراع هناك. ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، القول: ((نأمل أن تكلل هذه المساعي الحميدة لخطوات إيجابية لصالح السودان، والشعب السوداني))، وأضاف: إن ((الدبيبة وجه دعوة رسمية، منذ أيام، إلى حميدتي والبرهان، من أجل دعم الجهود لإنهاء الصراع بالسودان.

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