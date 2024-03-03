قتيلان وجرحى في الزاوية الليبية وتدخلات للتهدئة

شهدت مدينة الزاوية الليبية، ثالث أكبر مدن غربي البلاد، هدوءاً حذراً، بعد اشتباكات ليلة السبت/ الأحد. وأكد مصدر لـ ((البيان))، سقوط قتيلين وستة جرحى في هذه الاشتباكات، فيما أغلقت المحلات العامة والخاصة بمناطق التوتر، وأجلت كليات عدة في جامعة الزاوية، الدراسة والامتحانات.

وبحسب المصدر، فإن المجلس الرئاسي هو الذي تدخّل لتهدئة الأوضاع، من خلال جهود بذلها عضو المجلس عبد الله اللافي، وتنسيقه المباشر مع السلطات المحلية للحؤول دون تجدد الاشتباكات.

ودعا رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وأعرب عن شعوره بالأسف والقلق للاشتباكات المسلحة، مطالباً بحقن الدماء، واللجوء إلى أجهزة الدولة الرسمية. وقال حماد: ((بكل أسف وقلق، تابعنا ما يجري من اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية، التي استعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلفت عدداً من القتلى والجرحى)).

وأضاف: ((في الوقت الذي ندعو الله أن يحقن دماء الليبيين من جميع الأطراف، فإننا نهيب بالجميع الوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب لغة العقل، واللجوء إلى أجهزة الدولة الرسمية، الأمنية منها والقضائية))، منادياً وجهاء القبائل والحكماء للتدخل سريعاً، والسعي إلى التهدئة بين الطرفين، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وفق تقديره.

وكشفت ((كتيبة 103))، أنها تعمل على إيجاد حل جذري لاشتباكات الزاوية، وقالت في بيان ((اندلعت اشتباكات مسلحة، إثر خلاف بين مجموعتين في منطقة الحرشة بالزاوية، واشتدت الاشتباكات في الطريق الساحلي الرئيس بالمدينة، بين جسر مصفاة الزاوية، وتقاطع منطقة الحرشة))، وأضافت ((نعمل حالياً، على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، لوقف إطلاق النار دون قيد أو شرط، والمنطقة تشهد انتشار أفراد الكتيبة 103 مشاة، لتثبيت وقف إطلاق النار، لضمان التهدئة، وإيجاد حل جذري بين طرفيْ النزاع)).

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