بمشاركة الإمارات.. «وزاري التعاون» يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 159، الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وعقدت على هامش الاجتماع الوزاري، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية ((كل على حدة)).. ترأسها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، التي تتولى رئاسة مجلس التعاون لهذا العام.

تم خلال الاجتماعات المشتركة، بحث أوجه التعاون وتعزيز التنسيق مع الأشقاء من الدول الثلاث في إطار خطط العمل المشتركة معها.

كما تم خلال الاجتماعات التي حضرها وزراء الخارجية، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون بحث التطورات والتحديات القائمة في المنطقة، وبوجه خاص الوضع في قطاع غزة.

وفي نهاية اجتماع الدورة 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، صدر بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية، والموقف من القضايا ذات الاهتمام الأساسي لدول المجلس، بما في ذلك رفضه للتطرف والإرهاب، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سكان عزة.. وكذلك دعم القضايا العربية الأخرى، بما في ذلك رفض الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعم موقف دولة الإمارات في استعادة سيادتها عليها.. كما تضمن التنويه بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتضمن البيان الختامي، إنجازات دول المجلس في استضافة مجموعة من الأحداث والمؤتمرات في دولة الإمارات، لاسيما نجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتتويجه باعتماد ((اتفاق الإمارات)) التاريخي، ونجاح القمة العالمية للحكومات (2024) التي عقدت في دبي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز