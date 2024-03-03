بريطانيا تدين تهوّر الحوثيين في البحر الأحمر

أدانت السفارة البريطانية لدى اليمن، أمس، إلى جانب شركاء دوليين، ((الهجمات المتهورة وغير المقبولة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر)). وقالت في بيان، ((بالرغم من الجهود الدولية، غرقت الآن سفينة الشحن رومبيار وهي سفينة شحن ترفع علم بليز ويديرها لبنان))، وقد استهدفها الحوثيون بصاروخ باليستي في 18 فبراير.

وأضافت: ((ستسرب السفينة الآن 41 ألف طن من الأسمدة التي كانت تحملها بجانب وقودها إلى البحر الأحمر، ويشكل هذا خطراً بيئياً ويتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عنه)). وأوضحت المملكة المتحدة أنه ((لولا الجهود الدولية لحماية الشحن التجاري الدولي لعانت الكثير من السفن الأخرى هذا المصير)).

وأكدت أنه يجب على الحوثيين تقديم المصالح اليمنية على ما سواها أولاً ووقف هذه الهجمات. وأعلنت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً السبت، للتعامل مع السفينة ((روبيمار)) عن غرق السفينة التي تحمل علم ((بليز)) قبالة سواحل اليمن، بعد هجمات شنتها ميليشيا الحوثي.

ومنذ 12 يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع الحوثيين ((لمكافحة)) هجمات تشنها الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. ويصر الحوثيون على استهدافهم السفن في البحر الأحمر.

وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي ما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا، وأذكت المخاوف من اتساع نطاق الحرب، ما سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط الأوسع.

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