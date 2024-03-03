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الحرب تخطف توأمين رضيعين في «حي السلام»

3/3/2024 7:46:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنتحب رانيا أبو عنزة وهي تحمل طفليها الرضيعين المكفنين متسائلة: ((من سيقول لي ماما؟))، بعدما لقيا حتفهما في غارة جوية أمس، إلى جانب 14 من أقاربها.

بحرقة توضح الأم الثكلى أنها أنجبتهما بعد عشر سنوات، خاضت خلالها محاولات تلقيح عدة، وزراعة داخل الرحم، لتحقق حلمها في أن تصبح أماً. وتضيف ((زرعوا لي 3 أجنة، بقي منهم اثنان وها هما ذهبا))، وتردد الأم المفجوعة وهي تحمل الرضيعين المكفنين فيما الدماء تغطي وجه أحدهما ((من سيقول لي ماما، من سيقول لي ماما؟)).

واستهدفت الغارة التي كان الرضيعان وسام ونعيم أبو عنزة البالغان ستة أشهر من بين ضحاياها الـ 14، حي السلام في مخيم رفح للاجئين جنوبي قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتقول الأم ((بعد عشرة أيام كانا سيتمان ستة أشهر. قصفوا الدار، زوجي استشهد، وأولادي استشهدوا، والعيلة استشهدت. مجزرة)).

وتشير أبو عنزة إلى أن عدداً من أفراد العائلة ما زالوا تحت الأنقاض.

وفيما كانت أبو عنزة تودع طفليها تواصلت في منزل العائلة، الذي تحولت طبقاته الأربع إلى ركام، محاولات إنقاذ من هم تحت الأنقاض. ويعكف الرجال المشاركون في عمليات الإنقاذ إلى مناداتهم بأسمائهم ((سجى، أحمد، يزن)).

تقول إسرائيل إن حملتها تهدف إلى القضاء على نشطاء حماس، لكن شحدة أبو عنزة ابن شقيق صاحب المنزل، يؤكد أن ((كلهم مدنيون، لا يوجد أي عسكري))، ويوضح ((عند الساعة 11,30 فجأة صاروخ فجّر الدار كلها، كلهم أطفال ورضع)).

أما عرفات أبو عنزة فبدا محبطاً من عدم توافر المعدات لإنقاذ السكان، ويقول ((صار الوقت نهاراً ولم نستطع إخراج أحد، نحاول البحث عن أحد بين ركام الطبقات الأربع)).

ونزح نحو 1,5 مليون فلسطيني إلى رفح، ما يثير مخاوف من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا إذا ما مضت إسرائيل في مخططها تنفيذ هجوم بري فيها.

وإن حصلت هدنة في القتال فإنها بالنسبة لرانيا أبو عنزة إن حصلت ستأتي متأخرة، ولن تعني لها شيئاً بعد سقوط طفليها وزوجها.

وتروي الأم المكلومة أنه بع الغارة ((بدأت بالمناداة أولادي أولادي، ووصل رجال فقلت لهم: ابحثوا لي عن أولادي، فقالوا لي أولادك راحوا)).

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