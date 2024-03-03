هجوم إسرائيلي واسع على خان يونس

شن الجيش الإسرائيلي، أمس، هجوماً واسعاً على غربي مدينة خان يونس وسط قطاع غزة، حيث أعلن تدمير 50 ((هدفاً)) في 6 دقائق فقط، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفق القناة الـ 14 الإسرائيلية، أمس، فإن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات عسكرية مكثفة في المدينة، ودمر أماكن للبنية التحتية لحركة حماس في المدينة، ونقاط تجمع لقوات الحركة كانت متواجدة في المدينة نفسها. وقالت إن الجيش الإسرائيلي بدأ في الهجوم على بعض الأهداف من الجو، وتبعته قوات برية مفاجئة داهمت بعض أهداف ((حماس)).

قوافل المساعدات

وفي أحدث هجوم على قوافل المساعدات، قالت السلطات في غزة إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس، عندما تعرضت شاحنة تحمل مساعدات غذائية من منظمة خيرية كويتية لقصف جوي. وفي مشرحة خارج مستشفى في رفح، بكت مجموعة نساء وانتحبن بجانب صفوف من جثامين تنتمي لعائلة أبو عنزة التي لقي 14 من أفرادها حتفهم في غارة جوية إسرائيلية خلال الليل.

وأصبح الوضع أكثر صعوبة في شمال غزة مع عدم وصول أي مساعدات، وقالت السلطات الصحية هناك إن 15 طفلاً توفوا أمس، بسبب سوء التغذية أو الجفاف داخل مستشفى كمال عدوان بعد انقطاع الكهرباء عن وحدة العناية المركزة. ويخشى الموظفون على حياة ستة أطفال آخرين هناك.

جوع ويأس

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير: ((السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي، النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك، جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر)).

وضع مأساوي

وتابع: ((ذلك خلق وضعاً مأساوياً، كما حدث الخميس عندما قتل أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية)).

وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية. وأسقطت واشنطن 38 ألف وجبة عبر إنزال جوي بطائرات عسكرية على غزة السبت، لكن وكالات الإغاثة تقول إن تأثير هذه الخطوة محدود نظراً لوجود مئات آلاف الأشخاص الذين في حاجة ماسة للطعام الآن. وفي أعقاب واقعة الأسبوع الماضي عند قافلة المساعدات، قالت إسرائيل أمس، إن مراجعة أولية أجرتها خلصت إلى أن ((معظم القتلى والمصابين سقطوا نتيجة تدافع)).

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