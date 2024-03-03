بايدن يضغط لإنجاز اتفاق هدنة قبل شهر رمضان

ذكرت تقارير أمريكية أن الرئيس جو بايدن بدأ ممارسة ضغوط كثيفة على جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان.

ووفق موقع ((أكسيوس)) الأمريكي فإن بايدن أجرى اتصالاً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أجل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة قبل رمضان.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بايدن طلب من الزعيمين إقناع ((حماس)) بالموافقة على صفقة التبادل قبل شهر رمضان. فيما نقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن ((إكسيوس))، أنه قال المسؤولون: ((عندما اتصل الرئيس بايدن بأمير قطر والرئيس المصري الخميس، كانت رسالته مباشرة: أحضروا لي صفقة)).

وتحدث مسؤول إسرائيلي لقناة ((إن بي سي نيوز)) الأمريكية عن ضغوط أمريكية مكثفة على الجميع للوصول إلى اتفاق. ويريد بايدن، الذي يتعرض لضغوط متزايدة من الديمقراطيين التقدميين، بشدة وقف إطلاق نار مؤقت في غزة.

وهو يرى أن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة السبيل الوحيد للحصول عليه مع الحفاظ على دعمه الثابت لإسرائيل. ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن رد ((حماس)) على الصفقة المقترحة لم يشمل قائمة الأسرى الأحياء، أو عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم الحركة بالمقابل.

سد الفجوات

وفي مكالمته مع أمير قطر والرئيس المصري، أخبرهم بايدن كيف تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للموافقة على الصفقة، وحثهم على دفع ((حماس)) لفعل الشيء نفسه، بحسب مصدرين.

وقال مصدر أمريكي آخر على دراية مباشرة بالمكالمات ((اتفق الزعماء الثلاثة على أن المسؤولية تقع حالياً على عاتق حماس لسد الفجوات المتبقية)).

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن مدير ((الموساد)) ديفيد بارنيا، الذي يقود فريق المفاوضات الإسرائيلي، يتحدث كل يوم مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز حول محادثات الرهائن.

رد ((حماس))

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن إسرائيل لن ترسل وفد إلى القاهرة ((قبل حصول إسرائيل على ردود من حركة حماس، حول الأسئلة المتعلقة بالصفقة))، مضيفة أن ((رد حركة حماس ضبابي ولا يعطي أجوبة واضحة حول المطالب الإسرائيلية)).

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن ((حماس)) ردت على الخطوط العريضة للصفقة، لكنها ما زالت ترفض تقديم قائمة بالأسرى الإسرائيليين الأحياء وتحديد أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابلهم)).

وفي وقت سابق أمس، تأكد وصول وفود ((حماس)) وقطر والولايات المتحدة إلى القاهرة، لاستئناف مفاوضات التهدئة في غزة.

وكان من المتوقع أن ينعقد اجتماع الوسطاء في القاهرة بحثاً عن صيغة مقبولة لإسرائيل و((حماس))، مع تزايد الضغوط قبيل رمضان لوقف القتال.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز