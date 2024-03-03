مكتوم بن محمد يعزي في وفاة والدة عبدالله العامري

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بالحب العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

مواساة

وأعرب سموه، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد.

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