شرطة دبي تكرّم المتميزين ضمن مبادرة «تراكم في عيونا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرّم اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، الموظفين المتميزين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي ضمن مبادرة ((تراكم في عيونا)) التحفيزية، بحضور العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي، مستشار الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعبدالله ميران، مستشار الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.
وأثنى اللواء علي غانم، على جهود المتميزين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، التي أدت إلى تحقيق أهداف القطاع، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل، وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي.
كما كرم اللواء علي غانم، عدداً من المتعاونين مع قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة، التي أدت إلى دعم أداء القطاع في تنفيذ خطته وأهدافه الاستراتيجية.
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