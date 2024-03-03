شرطة دبي تكرّم المتميزين ضمن مبادرة «تراكم في عيونا»

كرّم اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، الموظفين المتميزين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي ضمن مبادرة ((تراكم في عيونا)) التحفيزية، بحضور العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي، مستشار الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعبدالله ميران، مستشار الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأثنى اللواء علي غانم، على جهود المتميزين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، التي أدت إلى تحقيق أهداف القطاع، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل، وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي.

كما كرم اللواء علي غانم، عدداً من المتعاونين مع قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة، التي أدت إلى دعم أداء القطاع في تنفيذ خطته وأهدافه الاستراتيجية.

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