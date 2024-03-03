Monday, 04 March 2024 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طالبات مدرسة هند بنت مكتوم يطّلعن على عمل الأدلة الجنائية

3/3/2024 7:46:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من طالبات مدرسة هند بنت مكتوم للبنات للتعليم الثانوي، اللواتي حضرن للتعرف إلى آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية، والتخصصات العلمية التي تسهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.

واستقبل المقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، طالبات مدرسة هند بنت مكتوم للبنات للتعليم الثانوي، حيث قدم لهن شرحاً حول آليات العمل في مختلف الإدارات العامة والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتخصصات العلمية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مختلف التخصصات الفرعية في مجال العلوم الجنائية كالبيولوجيا الجنائية وعلم الوراثة الجنائية وغيرها.

واطلعت الطالبات خلال الزيارة، على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وما يحتويه من تخصصات علمية وأدوات وتقنيات حديثة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03032024000110011019ID1107928891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث