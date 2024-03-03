طالبات مدرسة هند بنت مكتوم يطّلعن على عمل الأدلة الجنائية

استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من طالبات مدرسة هند بنت مكتوم للبنات للتعليم الثانوي، اللواتي حضرن للتعرف إلى آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية، والتخصصات العلمية التي تسهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.

واستقبل المقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، طالبات مدرسة هند بنت مكتوم للبنات للتعليم الثانوي، حيث قدم لهن شرحاً حول آليات العمل في مختلف الإدارات العامة والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتخصصات العلمية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مختلف التخصصات الفرعية في مجال العلوم الجنائية كالبيولوجيا الجنائية وعلم الوراثة الجنائية وغيرها.

واطلعت الطالبات خلال الزيارة، على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وما يحتويه من تخصصات علمية وأدوات وتقنيات حديثة.

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