64 % من المؤمّن عليهم المسجلين في «المعاشات» نساء

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن نسبة المرأة في فئة المؤمّن عليهم المسجلين في الهيئة والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة، تصل إلى 64 %.

وأوضحت الهيئة، أن المرسوم الجديد منح المرأة العديد من الامتيازات، لجهة دعم ثنائية الأدوار في خدمة المجتمع، سواء تلك التي تتعلق برعاية وتنشئة الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل، مشيرة إلى أن أحكام المرسوم الجديد، تطبق فقط على الملتحقين بجهات العمل الخاضعة للهيئة، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023.

وأضافت الهيئة، أن الأحكام الجديدة دعمت وعززت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها، من خلال النص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة، وبلغ عمرها (55) سنة، وبحيث يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.

ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر)، عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة)، وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.

وسمح القانون للمرأة، بالاشتراك الاختياري بحد أقصى (3) سنوات للراغبات في الحصول على إجازة لرعاية أولادهن أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.

كما أعاد القانون، توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل، إن تعددن، إلى (40 %) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40 %) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20 %) من المعاش.

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