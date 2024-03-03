جدارية تتيح للشباب تصميم وظائفهم المستقبلية ورسم خططهم وأهدافهم

اطّلع معالي سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، على مشروع ((الجدارية)) الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي للشباب تحت عنوان ((أين أنت الآن وكيف ستكون))، والذي يمكّن الشباب من تصميم وظائفهم المستقبلية، ورسم خططهم وأهدافهم الوظيفية.

ووضع معاليه، بصمته على الجدارية في رسالة ملهمة كان محتواها: ((‏إذا قيل لك بأنه هنالك مستحيل، دائماً اسأل عن السبب))، ورافقه في الجولة رائد الفضاء هزاع المنصوري، حيث وضع بصمة أخرى في رسالة محتواها: ((ملهمي زايد بن سلطان))، وأكد أن الإلهام يأتي من صناع التاريخ، وحث على تعزيز الثقة والإيمان بالنفس والسعي نحو النجاح.

وعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مشروع الجدارية في ثلاث خطوات، حيث تعبر الأولى عن الإلهام والشغف، والثانية عن البصمة التي يرغب الشاب الإماراتي في تركها في تاريخ وطنه والإنسانية، والثالثة عن التخطيط لتحقيق أهداف رؤية الشباب، ومن بعدها إتاحة الفرصة لهم برسم مسيرتهم المهنية ابتداءً من نقطة الانطلاق وحتى عام 2040.

وقال عمر الأنصاري، مدير المشاريع في الدائرة ورئيس مجلس الشباب، إن المشروع أنشئ للتطوير وريادة التحول في دبي، وإتاحة الفرصة للشباب ببناء وتطوير الابتكار واستثمار طاقاتهم لخدمة دبي بطموحهم وإلهامهم، وتحويل ابتكاراتهم لخدمة الوطن والإنسانية.

وأكد أن الجزء الأخير من الجدارية تحت عنوان ((تخيل مسيرتك المهنية بحلول 2040)) يعكس تطلعات شباب الإمارات لتحقيق أهدافهم وتشكيل رؤيتهم للمستقبل.

بدورها، ذكرت عفرا السويدي، عضو مجلس دبي للشباب، أن عرض الجدارية في مركز دبي للشباب فرصة لسماع أفكارهم وآرائهم، مشيرة إلى أنّ الهدف منها يكمن في تحسين منظومة العمل من ناحية القوانين لجعلها مرنة بما يواكب تطلعات الشباب واختياراتهم.

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