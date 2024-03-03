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مركز محمد بن راشد للفضاء و«تريندز» في جلسة حوارية حول البحث العلمي

3/3/2024 7:46:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، في جلسة حوارية تركزت حول البحث العلمي ودوره في استشراف الأحداث وتطور العلوم، إضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك.

وتناولت الجلسة التي عقدت بمقر تريندز في أبوظبي، تعزيز التعاون بين المركزين في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية بينهما. كما شهدت الجلسة تفاعلاً بين باحثي تريندز والضيف، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول مجالات التعاون، ومستقبل استكشاف الفضاء، ودور الشباب في هذا المجال.

وأكد سالم المري أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، ودورها في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم العلمي.

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