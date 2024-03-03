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سلطان بن أحمد يعزي في وفاة سعيد المري

3/3/2024 7:46:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له سعيد خلفان سعيد المري، والد كل من أحمد سعيد المري، وخلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية الخالدية، عن مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر المجلس، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، والفريق حميد الهديدي.

كما قدم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلباء والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان واجب العزاء بوفاة المغفور له سعيد خلفان سعيد المري والد كل من أحمد سعيد المري وخلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة.

وأعربا لدى زيارة مجلس العزاء في مجلس ضاحية الخالدية عن مواساتهما لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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