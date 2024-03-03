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بدور القاسمي تفتتح فعاليات اليوم العالمي في «أمريكية الشارقة»

3/3/2024 7:46:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، فعاليات ((اليوم العالمي)) تحت شعار ((السلام حول العالم))، في الحرم الجامعي بالجامعة الأمريكية، بحضور حسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي، والدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، وعدد من مسؤولي الجامعة رفيعي المستوى.

وقالت شيماء بن طليعة المديرة التنفيذية للتجربة الطلابية في الجامعة إن هذه الأنشطة اللامنهجية هي بمثابة امتداد مهم للعملية التعليمية خارج الفصل الدراسي والتي توفر للطلبة فرصة توسيع مداركهم واحتضان التنوع وتنمية مهارات تبقى معهم مدى الحياة .

وتبنى النادي الثقافي الإماراتي، لهذا العام، أسلوباً غير تقليدي في تصميم جناحه الذي اتخذ شكل الكتاب، وهو ما قال عنه يوسف منصور القرقاوي رئيس النادي: قررنا هذا العام عرض معلومات وصور عن المباني التي ظهرت على العملة الإماراتية منذ القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا، فقد أدركنا أن الكثير من الناس لا يعرفون ما تعنيه هذه المباني فهي تروي قصة الإمارات وتاريخها وحاضرها.

وقام النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة، هذا العام، بتكريم التراث الفلسطيني عبر فن التطريز الفلسطيني ونكهات مطبخه وأناقة أزيائه التقليدية وإيقاع رقصاته النابضة بالحياة.

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