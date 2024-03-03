25 مليون درهم من «دار البر» لـ 4770 مستفيداً في أم القيوين خلال 2023

كشفت جمعية دار البر في دبي، عن انتفاع 4770 حالة إنسانية في أم القيوين، من مساعدات ومبادرات لجنة الأسر المتعففة التابعة للجمعية، العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت قرابة 25 مليون درهم.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجمعية، إن مبادرات لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، شملت، خلال العام الماضي، 16 نوعاً من المساعدات والمشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية، التي تغطي مختلف المجالات المعيشية، والخدمات الحيوية والاحتياجات المادية الأساسية للأسر، المواطنة والمقيمة على أرض الدولة، في سبيل دعمها، وتلبية متطلباتها، ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة، جرياً على نهج اللجنة، منذ تأسيسها، وترجمةً لسياسة ورؤية ((دار البر))، التي تنطلق من سياسة الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

إنجازات

وأكد حسن علي العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، أن إنجازات اللجنة ومبادراتها الخيرية والإنسانية، تعكس حجم الاهتمام والرعاية، التي توليهما دار البر للشأن الإنساني المحلي والوطني، بهدف مد أيادي العون والإحسان إلى شريحة ذوي الدخل المحدود داخل الدولة، من المواطنين والمقيمين، ترسيخاً للتكافل المجتمعي والتضافر الشعبي، مشيراً إلى أن من أهم المشاريع وأبواب الخير، التي تفتحها اللجنة أمام الأسر المستحقة، ما يتعلق بقطاع التعليم، في ظل أهميته الاستثنائية في دعم التنمية والاستدامة في الدولة.

وقال: تكفلت اللجنة بدفع الرسوم الدراسية المستحقة على 577 طالباً، في المدارس، بقيمة 4 ملايين و328 ألف درهم، والرسوم الجامعية لصالح 137 طالباً، بنحو مليوني درهم.

علاج

وأوضح العاصي أن مبادرات اللجنة ومساعداتها في 2023، اشتملت على التكفل بنفقات علاج 82 مريضاً، من غير القادرين مادياً على سدادها، وشراء الأدوية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية لهم، بـ 3 ملايين و219 ألفاً، وسداد قيمة إيجار مساكن 361 أسرة محتاجة ومتعففة، بقيمة بلغت قرابة 3 ملايين ونصف المليون درهم، وتسديد الذمم المالية المستحقة على 64 متعثراً مالياً، في قضايا الديون، بكلفة مليون ونصف المليون درهم تقريباً.

وأضاف علي العاصي: تضمنت مشاريع اللجنة أيضاً مشاريع الصيانة والبناء والمساهمة الجزئية في البناء لمساكن 68 أسرة مواطنة من محدودي الدخل، والقاطنين في المساكن القديمة والضيقة والمتهالكة، بتكلفة مليون و700 ألف درهم، وتأثيث منازل 114 أسرة مواطنة مستحقة، بقيمة مليون و680 ألفاً، وتوفير أجهزة منزلية لـ 144 أسرة محتاجة، بنحو مليون درهم، وسداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمنازل القديمة، لـ 64 أسرة متعففة، وتوصيل التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الجديدة، بكلفة 682 ألفاً، والمساعدات الموجهة إلى 14 حالة من شريحة ذوي الهمم، بـ 194 ألفاً، بجانب المساعدات المخصصة للمسلمين الجدد، استفاد منها 8 أشخاص، بـ 23 ألفاً.

فرحة

وتضمنت مساعدات ((الأسر المتعففة))، وفقاً لرئيس اللجنة، تقديم المواد الغذائية الأساسية لـ 10 حالات، بقيمة 77 ألفاً، و((المير الرمضاني))، المكون من المواد الغذائية التموينية، لـ 1600 حالة، بمليون درهم، وتقديم مبادرة ((فوالة العيد)) لـ 800 أسر مستحقة، وتقضي بتوزيع سلال فواكه وحلويات على الأسر محدودة الدخل، لإدخال الفرحة والسرور عليها، خلال العيدين، بالإضافة إلى ((مصاريف عامة))، استفادت منها 55 حالة، مقابل 80 ألفاً.

أبواب

ولفت العاصي إلى البند الخاص بالمساعدات المقطوعة، والذي صبَّ في صالح 672 حالة، بتكلفة بلغت نحو 4 ملايين، ويتمثل في أبواب عدة، تشمل حالات شراء تذاكر السفر للمحتاجين والمضطرين للسفر، سداد تكاليف إقامة، دعم حالات أخرى من المستحقين، ومنهم الذين لا تتوفر لهم مصادر دخل، بمبالغ مالية مقطوعة، والتكفل برحلات عمرة لغير المقتدرين، وسداد الغرامات عن العاجزين عن سدادها، ودعم المقبلين على الزواج من أصحاب الدخل المحدود.

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