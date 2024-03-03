Monday, 04 March 2024 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعود بن صقر: «رأس الخيمة للقرآن» رسالة سامية للعالم في خدمة كتاب الله

3/3/2024 7:46:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، منارة من منارات علوم القرآن، ورسالة سامية من الإمارة إلى العالم في خدمة القرآن الكريم، ورعايته، وحفظه، والعمل به من أجل ترسـيخ قيمه وآدابه وتعاليمه النبيلة في حياتنا.

تكريم

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بالدورة الـ 22 من ((جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم))، التي أقيمت تحت رعاية سموه، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، من العديد من الدول والجنسيات.

شملت الجائزة العديد من المسابقات، منها مسابقات القرآن الكريم، مزامير آل داود، أجمل صوت في الأذان، والحديث الشريف والسنة النبوية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمكانة الجائزة ودورها في تحفيز النشء، وتشجيع أفراد المجتمع على حفظ كتاب الله عز وجل، والسنة النبوية الشريفة، في العديد من البلدان، ومساهمتها في تخريج أجيال حافظة للقرآن الكريم، وملتزمة بالسنة المطهرة.

رعاية

وأكد سموه دعمه ورعايته المستمرة للجائزة، وفقاً لرؤية مؤسسها، المغفور له، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، ونهجه في أن تصبح الجائزة مسابقة قرآنية تتطور وتتقدم سنوياً، لتتبوأ مكانة مرموقة بين مختلف المسابقات القرآنية، وتحتضن جميع أبناء الدول العربية والإسلامية، والجاليات المسلمة حول العالم، خدمةً لكتاب الله وعلومه. كما كرّم سموه في ختام الحفل، المشاركين في الفعاليات المصاحبة للجائزة من العلماء، والشيوخ، وأساتذة الجامعات، والمحاضرين، وأعضاء لجان التحكيم، والرعاة، والمؤسسات الداعمة، وشركاء مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03032024000110011019ID1107928882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث