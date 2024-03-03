سعود بن صقر: «رأس الخيمة للقرآن» رسالة سامية للعالم في خدمة كتاب الله

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، منارة من منارات علوم القرآن، ورسالة سامية من الإمارة إلى العالم في خدمة القرآن الكريم، ورعايته، وحفظه، والعمل به من أجل ترسـيخ قيمه وآدابه وتعاليمه النبيلة في حياتنا.

تكريم

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بالدورة الـ 22 من ((جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم))، التي أقيمت تحت رعاية سموه، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، من العديد من الدول والجنسيات.

شملت الجائزة العديد من المسابقات، منها مسابقات القرآن الكريم، مزامير آل داود، أجمل صوت في الأذان، والحديث الشريف والسنة النبوية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمكانة الجائزة ودورها في تحفيز النشء، وتشجيع أفراد المجتمع على حفظ كتاب الله عز وجل، والسنة النبوية الشريفة، في العديد من البلدان، ومساهمتها في تخريج أجيال حافظة للقرآن الكريم، وملتزمة بالسنة المطهرة.

رعاية

وأكد سموه دعمه ورعايته المستمرة للجائزة، وفقاً لرؤية مؤسسها، المغفور له، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، ونهجه في أن تصبح الجائزة مسابقة قرآنية تتطور وتتقدم سنوياً، لتتبوأ مكانة مرموقة بين مختلف المسابقات القرآنية، وتحتضن جميع أبناء الدول العربية والإسلامية، والجاليات المسلمة حول العالم، خدمةً لكتاب الله وعلومه. كما كرّم سموه في ختام الحفل، المشاركين في الفعاليات المصاحبة للجائزة من العلماء، والشيوخ، وأساتذة الجامعات، والمحاضرين، وأعضاء لجان التحكيم، والرعاة، والمؤسسات الداعمة، وشركاء مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.

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