مؤتمر «دبي للسكر 2024» ينطلق اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الـ 8 لمؤتمر ((دبي للسكر 2024)) في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، ويشهد المؤتمر، الذي يواصل أعماله حتى الخميس بمشاركة كبيرة، وبحضور جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم، وجاكوب روبنز، المدير التنفيذي لشركة إيميتيرا، أكبر مشتر بصناعة السكر في العالم.

ويلقي المؤتمر هذا العام الضوء على تغير المناخ، الذي أصبح على رأس جدول الأعمال مرة أخرى، لا سيما بعد مؤتمر ((كوب 28))، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي، حيث باتت صناعة السكر أكثر تركيزاً على الاستدامة.

وعلى هذه الخلفية من الممكن أن يحتل السكر مركز الصدارة مرة أخرى نتيجة للتقارير الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وغيرها من التقارير، التي تسلط الضوء على المخاطر الصحية الناجمة عن المحليات الصناعية المستخدمة على نطاق واسع. ومع ارتفاع الأسعار شهد الطلب على واردات السكر الخام العام 2023 انخفاضات كبيرة في وجهات الاستيراد الرئيسية مثل: الصين وإندونيسيا، لكنه ارتفع في نهاية العام. وبالنسبة للعرض والطلب العالمي فقد انتهى عام السكر 2022/ 2023 (أكتوبر- سبتمبر) بصورة متوازنة إلى حد ما، لكننا من المتوقع أن يكون هناك عجز كبير في 2023/ 2024.

وهبّت البرازيل لإنقاذ مستهلكي السكر العام 2023، حيث زادت إنتاجهم من السكر بنحو 8 ملايين طن، لذا يتساءل السوق: إلى أي مدى يمكن تكرار هذا خلال 2024؟ وكان المحصول الهندي مخيباً للآمال مرة أخرى، مما ترك آفاق التصدير غير مؤكدة في الوقت، الذي اعتاد فيه العالم المستهلك على ما لا يقل عن 6 ملايين طن من صادرات السكر، فكيف يمكن التوفيق بين معضلة تحديد سقف لأسعار السكر المحلية في عام الانتخابات والحاجة إلى الحفاظ على برنامج الإيثانول، الذي بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتمويله والترويج له؟

ومن المرجح أن يكون محصول تايلاند 2023/ 2024 أقل بكثير مما كان عليه في العام السابق، ولكن ماذا نتوقع أن نرى في 2024/ 2025؟ وكانت محاصيل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة أكبر مما كانت عليه في العام السابق. وفي حين ظلت الواردات قوية فمن الممكن أن يخاطر الاتحاد الأوروبي باستيراد أكثر من احتياجاته في 2023/ 2024 نظراً للمخزونات الكبيرة المحمولة.

وتحظى جميع هذه القضايا باهتمام كبير لدى شركة الخليج للسكر- أكبر مصفاة مستقلة في العالم، بطاقة إنتاجية تزيد على 7000 طن من السكر الأبيض المكرر يومياً، وبطاقة سنوية تزيد على 2 مليون طن سنوياً. وتتمتع الشركة بموقع جغرافي فريد، وتخدم عملاء متميزين في أكثر من 50 دولة.

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