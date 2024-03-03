حكومة الشارقة تصدر سندات بـ750 مليون دولار

أعلن ((بنك الشارقة)) عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية لإصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار لأجل 12 عاماً، لصالح حكومة الشارقة.

ولقي الإصدار أصداء إيجابية واهتماماً كبيراً من المستثمرين، حيث فاقت الطلبات 4 مليارات دولار، ما يبرز الثقة الكبيرة بصلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوتها الائتمانية. وتم تسعير الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 235 نقطة أساس، ما يعكس الرغبة القوية في ائتمان الحكومة من المستثمرين الدوليين.

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