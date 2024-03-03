عروض وتخفيضات وفعاليات متنوعة في «رمضان الشارقة» على مدار 37 يوماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لإطلاق فعاليات النسخة الـ 34 من مهرجان رمضان الشارقة 2024، خلال الفترة الممتدة من 8 مارس ولغاية 13 أبريل المقبل، على مدار 37 يوماً في كافة مدن ومناطق الإمارة، احتفالاً بالشهر الكريم، وانطلاقاً من حرص الغرفة على توفير أمسيات وأجواء رمضانية متميزة لسكان إمارة الشارقة وزوارها، إلى جانب دعم قطاع التجزئة، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية من خلال المهرجان.
وكشفت اللجنة التنظيمية للمهرجان، أنه في إطار الاستعدادات، تم عقد اجتماعات مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لبحث التنسيق والتعاون لإنجاح الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من أهم وجهات ومراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في الإمارة، والتي ستقدم عروضها الترويجية وتخفيضاتها الكبرى على مختلف أنواع المنتجات والبضائع، وأشهر العلامات التجارية.
ويشهد المهرجان العديد من الأنشطة التسويقية والترفيهية والتراثية، احتفالاً بخصوصية الشهر الفضيل، حيث تمتد فعاليات الحدث هذا الموسم إلى مدن وضواحي المنطقة الوسطى والشرقية، مع توفير أنواع مختلفة من المنتجات بتخفيضات كبرى، كما ترافق الحدث سحوبات ومسابقات وجوائز قيمة للجمهور، تتخلل الأنشطة الترفيهية المتنوعة، والمصممة لأفراد الأسرة، ومختلف الفئات من زوار المراكز التجارية المشاركة.
وأكد عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان محطة مهمة لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديداً قطاع تجارة التجزئة، الذي يعد ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي للإمارة، إضافةً إلى إنعاش قطاع السياحة، وبالتالي، دعم مجتمع الأعمال، حيث تسهم مثل هذه العروض الترويجية الموسمية، في تعزيز الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، وهو ما دفع الغرفة إلى الحرص على مواصلة تنظيم هذا الحدث المهم على مدار 34 عاماً.
وأشار محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، إلى أن المهرجان يأتي على رأس المواسم التسويقية التي يترقبها المجتمع، بالتزامن مع الشهر الفضيل، وهناك كل عام اهتمام من القطاع التجاري، وحرص على الاستفادة من إقبال المتسوقين على الشراء والتسوق في هذا الموسم.
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