عروض وتخفيضات وفعاليات متنوعة في «رمضان الشارقة» على مدار 37 يوماً

تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لإطلاق فعاليات النسخة الـ 34 من مهرجان رمضان الشارقة 2024، خلال الفترة الممتدة من 8 مارس ولغاية 13 أبريل المقبل، على مدار 37 يوماً في كافة مدن ومناطق الإمارة، احتفالاً بالشهر الكريم، وانطلاقاً من حرص الغرفة على توفير أمسيات وأجواء رمضانية متميزة لسكان إمارة الشارقة وزوارها، إلى جانب دعم قطاع التجزئة، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية من خلال المهرجان.

وكشفت اللجنة التنظيمية للمهرجان، أنه في إطار الاستعدادات، تم عقد اجتماعات مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لبحث التنسيق والتعاون لإنجاح الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من أهم وجهات ومراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في الإمارة، والتي ستقدم عروضها الترويجية وتخفيضاتها الكبرى على مختلف أنواع المنتجات والبضائع، وأشهر العلامات التجارية.

ويشهد المهرجان العديد من الأنشطة التسويقية والترفيهية والتراثية، احتفالاً بخصوصية الشهر الفضيل، حيث تمتد فعاليات الحدث هذا الموسم إلى مدن وضواحي المنطقة الوسطى والشرقية، مع توفير أنواع مختلفة من المنتجات بتخفيضات كبرى، كما ترافق الحدث سحوبات ومسابقات وجوائز قيمة للجمهور، تتخلل الأنشطة الترفيهية المتنوعة، والمصممة لأفراد الأسرة، ومختلف الفئات من زوار المراكز التجارية المشاركة.

وأكد عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان محطة مهمة لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديداً قطاع تجارة التجزئة، الذي يعد ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي للإمارة، إضافةً إلى إنعاش قطاع السياحة، وبالتالي، دعم مجتمع الأعمال، حيث تسهم مثل هذه العروض الترويجية الموسمية، في تعزيز الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، وهو ما دفع الغرفة إلى الحرص على مواصلة تنظيم هذا الحدث المهم على مدار 34 عاماً.

وأشار محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، إلى أن المهرجان يأتي على رأس المواسم التسويقية التي يترقبها المجتمع، بالتزامن مع الشهر الفضيل، وهناك كل عام اهتمام من القطاع التجاري، وحرص على الاستفادة من إقبال المتسوقين على الشراء والتسوق في هذا الموسم.

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