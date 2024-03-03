كم تحتاج من أموال للانضمام إلى نادي الـ 1 %؟

ارتفع حاجز الانضمام لنادي الأغنياء بنسبة 1 % وسط زيادة في تكوين الثروات، بسبب ((الأداء القوي)) للاقتصاد الأمريكي وانتعاش أسواق الأسهم، وفقاً لـ((نايت فرانك)).

واحتفظت موناكو، التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في العالم، بالمركز الأول لأعلى نقطة قفز فوق هذا الحاجز عند 12.9 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 4 % عن العام الماضي، وفق شبكة ((سي إن بي سي)). وتأتي لوكسمبورج في المركز الثاني، حيث تبلغ متطلبات الدخول 10.8 ملايين دولار، تليها سويسرا بمبلغ 8.5 ملايين دولار. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الرابع بمبلغ 5.8 ملايين دولار، بزيادة 15 % عن العام السابق.

وبقيمة 5.2 ملايين دولار، تحتل سنغافورة المركز الخامس عالمياً وتتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث الثروة اللازمة لاقتحام نادي النخبة.

وتتولى سنغافورة، إلى جانب هونغ كونغ، قيادة مهمة استضافة الأثرياء الجدد في آسيا. وتقدم الاثنتان حوافز ضريبية ولوائح صديقة للأعمال لجذب 1100 مكتب عائلي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 4 تريليونات دولار. ورغم أن نادي الـ1 % يبدو حصرياً، إلا أن اختراق صفوفه لا يزال أسهل نسبياً من أن تكون شخصاً من أصحاب الثروات الفائقة، والذي يبلغ متوسط نقطة دخوله العالمية 30 مليون دولار، وفقاً لـ((نايت فرانك)).

وأشارت ((نايت فرانك))، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء بنسبة 28.1 % في السنوات الخمس حتى عام 2028، وهو أقل بكثير مقارنة مع الزيادة البالغة 44 % في فترة السنوات الخمس حتى العام 2023.

وتسلط الأرقام الأخيرة، الضوء أيضاً على الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه، فمنذ عام 2020، ضاعف أغنى 5 رجال في العالم ثرواتهم، وأصبح 5 مليارات شخص أكثر فقراً.

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