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«الخطوط الجوية الفرنسية» تكرم «بن حم للسفريات»

3/3/2024 7:46:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، وفداً من الخطوط الجوية الفرنسية، ضم ليلى المنصوري، المدير الإقليمي للخطوط الفرنسية، والدرينو سلفيرا، مدير المبيعات، بحضور نبيل الصايغ مدير ((بن حم للسفريات))، وذلك في فندق رويال روز أبوظبي.

جاءت زيارة وفد الخطوط الجوية الفرنسية لتكريم ((سفريات بن حم)) لتحقيقها أعلى مبيعات، خلال عام 2023 على الخطوط الفرنسية، و((كيه إل إم)) في الإمارات، بصفتها واحدة من شركات السفر والسياحة البارزة في الدولة.

وعلى هامش الزيارة ناقش الجانبان خطط ((بن حم للسفريات)) والعروض الترويجية الداعمة لتنشيط حركة السفر والسياحة، بالإضافة إلى أحدث أساليب والتقنيات المتبعة في المجال.

وقال نبيل الصايغ: ((نحن ملتزمون بسعينا المتواصل للذهاب إلى أبعد مما هو متوقع في تقديم الخدمة لمسافرينا، وسنواصل النمو والتطور لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة))، وتابع: ((هذا التكريم يعد شهادة على العمل الجاد والتزام فريقنا، ويشجعنا ذلك على مواصلة الاستثمار في أعمالنا، والحفاظ على مكانتنا، ضمن أفضل شركات السفر والسياحة في الدولة)).

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