«الخطوط الجوية الفرنسية» تكرم «بن حم للسفريات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، وفداً من الخطوط الجوية الفرنسية، ضم ليلى المنصوري، المدير الإقليمي للخطوط الفرنسية، والدرينو سلفيرا، مدير المبيعات، بحضور نبيل الصايغ مدير ((بن حم للسفريات))، وذلك في فندق رويال روز أبوظبي.
جاءت زيارة وفد الخطوط الجوية الفرنسية لتكريم ((سفريات بن حم)) لتحقيقها أعلى مبيعات، خلال عام 2023 على الخطوط الفرنسية، و((كيه إل إم)) في الإمارات، بصفتها واحدة من شركات السفر والسياحة البارزة في الدولة.
وعلى هامش الزيارة ناقش الجانبان خطط ((بن حم للسفريات)) والعروض الترويجية الداعمة لتنشيط حركة السفر والسياحة، بالإضافة إلى أحدث أساليب والتقنيات المتبعة في المجال.
وقال نبيل الصايغ: ((نحن ملتزمون بسعينا المتواصل للذهاب إلى أبعد مما هو متوقع في تقديم الخدمة لمسافرينا، وسنواصل النمو والتطور لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة))، وتابع: ((هذا التكريم يعد شهادة على العمل الجاد والتزام فريقنا، ويشجعنا ذلك على مواصلة الاستثمار في أعمالنا، والحفاظ على مكانتنا، ضمن أفضل شركات السفر والسياحة في الدولة)).
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