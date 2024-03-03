النمو الاقتصادي يفشل بمعالجة أمة أمريكية غارقة في نزاعات الهوية

يتمثل السياق التاريخي المعتاد لانهيار القوى العظمى في امتدادها على نحو مفرط، ثم إفلاسها. لكن الولايات المتحدة لا تشهد أي من ذلك. قد تكون البلاد مُعرضة أخلاقياً لنزاعات في الخارج، لكنها تفتقر إلى الدعم في الداخل.

كذلك يمكن استدامة موازنة البنتاغون بسهولة، لأنها لا تشكل سوى نسبة تتخطى 3% بقليل من الناتج المحلي الإجمالي. وبخلاف احتمالية أن يضرب نيزك ما الكرة الأرضية، فلن تُفلس الولايات المتحدة. لكن الطريق الآخر إلى الانهيار أخلاقي، إذ يقع الوسط فريسة للانغماس الذاتي واللامبالاة، ومعها تتحول العضلات الحضارية إلى ترهلات. وثمة صعوبة في التوفيق بين هذا الوضع والنخبة الأمريكية المدمنة على العمل.

ومع ذلك، ولأسباب مختلفة كلياً، فالأمريكيون اليمينيون واليساريون يعتقدون أن الجمهورية على شفا الهاوية، لكن المقاييس التقليدية لا تكشف عن الكثير عن الأسباب. وقد نما الاقتصاد الأمريكي في العام الماضي بنسبة 2.5%، بارتفاع من 1.9% في العام السابق. ومن المُرجح أن يقع النمو الأمريكي هذا العام ما بين هاتين النسبتين.

ويُعد الأداء الاقتصادي للبلاد متماشياً مع ما شهدته البلاد في العقدين الماضيين. وعند مقارنة الأداء الأمريكي ببقية دول العالم المتقدمة، فهو ممتاز. وكان الانتعاش من الجائحة مستنداً إلى تكنولوجيا اللقاحات المُصنعة محلياً. وببلوغه 3.7%، يقترب معدل البطالة الأمريكي من أدنى مستوياته منذ 50 عاماً. وعلى الرغم من أن الكثير من الوظائف محفوف بالمخاطر ومنخفض الأجر، لكنه أفضل من البديل.

إذن، فما خطب أمريكا؟ لا حاجة لإيجاز التهديد الذي يشكّله دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية، أو الشكوك الشعبية بشأن عمر جو بايدن. ستهيمن هذه الموضوعات من الآن وحتى نوفمبر المقبل. أمّا الذين سئموا تكرار مُجريات يوم الانتخابات الأمريكية، فحري بهم الانتقال للعيش إما في كهف أو إلى نصف الكرة الأرضية الآخر.

إنه لم يمر سوى شهرين بالكاد من ((عام الجحيم))، ففي 2024، تصطدم السياسة الأمريكية بعاصفة قوية تنطوي على كراهية حزبية شديدة في مجتمع صارت فيه الخوارزميات أكثر كفاءة عن أي وقت مضى في إثارة حنق الغالبية المُرهقة. وتُعد مثل هذه الأوضاع ملائمة لبروز رجل أعمال غاضب مثل ترامب. وبالنسبة لبقية العام، فمن المُرجح أن تكون أكثر سوءاً مقارنة بما شهدناه حتى الآن.

لكن تكلفة الفرصة البديلة باهظة لأمريكا. في الأوقات العادية، كانت الأحزاب لتناقش حجم عجز موازنة البلاد، الذي تضخم منذ الجائحة ومُتوقع له أن يظل مرتفعاً. فهل يمثل العجز الكبير تهديداً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يكون إصلاح الوضع عن طريق فرض ضرائب أعلى أم تقليل الإنفاق؟ كما تناقش الأحزاب في الأوقات العادية مستقبل الجيش الأمريكي، إذ يرى البعض أن البلاد بحاجة لزيادة حادة للموازنة الدفاعية في وقت تتعدد فيه الأزمات.

يرغب آخرون في إعادة الوجود العسكري الأمريكي إلى البلاد من الخارج. ويخبرنا التاريخ بشروق وأفول الحضارات بفعل نتائج مثل هذه النقاشات. وفي أمريكا المعاصرة، لا تحظى هذه النقاشات بالعرض إلا لدقيقة واحدة بالكاد في ساعات الذروة، وهكذا، تنحصر هذه التساؤلات بين حفنة من مخلوقات المستنقع في واشنطن.

ومع ذلك، فالمذنب هنا ليس حالة اللامبالاة. فقد استحالت الولايات المتحدة مجتمعاً مفتقراً إلى الثقة، ومصاباً بجنون الارتياب في الكثير من النواحي. والسبب الأساسي وراء ذلك هو الكراهية المُتبادلة بين أمريكتين مختلفتين تماماً. تزدري كل أمريكا منهما الأخرى، وتسارع كل منهما إلى تصديق أسوأ ما في الأخرى. وتحرص منصات التواصل الاجتماعي على تعزيز ذلك. وبقدر ما ستحصل القضايا الحقيقية على اهتمام في الحملات الانتخابية، لكنها ستكون معارك ذات محصّلة صفرية بشأن هوية أمريكا. ومن شأن قضايا، مثل الهجرة والحقوق الإنجابية للمرأة والمخاوف بشأن الجريمة والتساؤلات حول التنوع، الاستحواذ على غالبية الوقت المخصص للبث. وحتى وإن تمكّن بايدن من الفوز في انتخابات نوفمبر، فسيكون الاعتقاد بأن ذلك ينزع فتيل الأزمة في السياسة الأمريكية مجرد قفزة ثقة.

وبعد عدد لا يُحصى من المرات، سينخرط الكونغرس الأمريكي في الأيام المقبلة في لعبة شد الحبل فيما يتعلق بإغلاق الحكومة. وإن لم تُغلق الحكومة هذه المرة، فستغلق في المرة التالية. واليوم، صار تهديد الإغلاق الفيدرالي مسألة روتينية، شأنها شأن تعاقب الفصول. وينطبق الأمر ذاته على شبح التخلّف السيادي عن سداد الديون. ومن ثَم، سيكون كل قرار تتخذه الجمهورية وجودياً. أما الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فأصبح هو الآخر على المحك. وفي هذا السياق، يقع العائد الدولاري المرتفع لدعم دولة أصغر تحاول البقاء في مواجهة أكثر الخصوم خطورة للولايات المتحدة ضحية لسياسة المحصّلة الصفرية. لكن، هل يقدم لنا التاريخ علاجاً ناجعاً؟ يتمثل هنا المرض الأمريكي في حرب أهلية باردة. وهناك شكوك حول ما يمكن لماضي العالمي أن يخبرنا به عن المزيج الوطني الخاص للولايات المتحدة، المتألف من حُسن الحظ وكراهية النفس.

لقد احتضنت الإمبراطوريات القديمة رجالاً أقوياء لمعالجة عدم الاستقرار، لكن في حالة الولايات المتحدة، لن يسفر هذا إلا عن دمار الدولة. ومن شأن فوز ترامب بفارق ضئيل أن يثير مقاومة، وكذا انشقاقا للولايات الليبرالية. أمّا بايدن، فسيكون مُحاصراً حال فوزه بفارق ضئيل. وبغض الطرف عمن سيفوز، من المُرجح أن يُبصر أعداء أمريكا مزيداً من الفرص. يخبرنا عداد السرعة بأن الولايات المتحدة ماضية في طريقها، وعملياً، لا يبدو أن التعافي قد بدأ من الأساس.

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