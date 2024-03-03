مسؤولون اقتصاديون: الإمارات داعم رئيسي لحرية تدفق التجارة ودفع نمو الاقتصاد العالمي

أكد مسؤولون اقتصاديون على الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم حرية تدفق التجارة والاستثمار من أجل دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن التزامها بتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية التي تعزز من فرص التنمية والازدهار.

وقال المسؤولون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام)) إن إعلان أبوظبي الوزاري الصادر في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يعد تأكيداً على جهود الإمارات الرائدة في ترسيخ جسور التواصل بين أعضاء المنظمة، ومواصلة الزخم نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للتجارة العالمية.

واختتم المؤتمر أعماله بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية. ويعكس الإعلان إجماع مجتمع التجارة العالمي على سلسلة من السياسات التجارية والتنموية الرئيسية، حيث اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تدعم المنتجين في الدول الأقل نمواً للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية.

نجاح

وأشادت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. وقالت إن "تنظيم هذا الحدث العالمي في الإمارات جاء تأكيداً على مكانتها كمركز تجاري عالمي، ودورها المؤثر في تشكيل مستقبل التجارة الدولية، حيث تلتزم الدولة، انطلاقاً من كونها عضواً رائداً في منظمة التجارة العالمية، بدعم نظام تجارة عالمي يتميز بالشفافية والتعددية والأمان. ورحبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بقرار منظمة التجارة العالمية تجديد الالتزام بإنجاز نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية خلال العام 2024 وتنفيذ اتفاقية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً.

ريادة إماراتية

وأكد سند المقبالي رئيس جمعية الإمارات لريادة الأعمال، على الدور الرائد لدولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار، فضلاً عن مكانتها كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية، مشيراً إلى إيمان دولة الإمارات الراسخ بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يعد محركاً للنمو والتنمية وخلق فرص العمل.

ولفت المقبالي إلى أن إعلان أبوظبي الوزاري الصادر في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يعكس جهود الإمارات الرائدة في تعزيز حركة التجارة العالمية، وذلك بعد اتفاق أعضاء المنظمة على قرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم، وهو ما يعزز جهود الإمارات في ترسيخ جسور التواصل بين أعضاء المنظمة وحشد التوافق الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

إنجازات كبيرة

وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في ما يتعلق بحرية تدفق التجارة والاستثمار بين دول العالم إيماناً منها بأن ذلك يعد الحافز الأكبر لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن نجاحها في أن تكون مركزاً محورياً للتجارة حول العالم في ظل تنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.

وأكد حنفي، أن دولة الإمارات باتت وجهة للاستثمارات الأجنبية مع تصدرها مراتب متقدمة عربياً وإقليمياً وعالمياً في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال في المنطقة العربية يرون أن الإمارات دولة جاذبة للاستثمارات بفضل سهولة الاستثمار، وتصنيفها العالمي والعربي الذي يعد الأعلى في المنطقة.

مركز مالي عالمي

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في مجال التجارة والاستثمار وهو ما جعلها مركزاً مالياً مهما للمستثمرين في المنطقة، مشيراً إلى أن جميع رجال الأعمال يتخذون من الإمارات مقراً ومركزاً لأعمالهم نظراً لما تقدمه الدولة من تسهيلات وديناميكيات تتوافق مع المعطيات العالمية المتغيرة.

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