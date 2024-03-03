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بحث تعزيز آفاق التجارة بين الإمارات وكازاخستان

3/3/2024 7:46:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث اتحاد غرف الإمارات تعزيز آفاق التجارة البينية وفرص التعاون بين مختلف جهات القطاع الخاص في الإمارات وكازاخستان، وذلك خلال لقاء الأعمال الذي عقد بمقر البيت الكازاخستاني بمدينة إكسبو 2020.

عقد اجتماع الأعمال بحضور حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، والدكتور محمد العريقي سفير الدولة لدى كازاخستان، وماديار مينيليكوف سفير كازاخستان لدى الدولة، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وحضور أكثر من 150 شخصاً.

وأكد حميد بن سالم أن تجديد توقيع مذكرة تفاهم مجلس الأعمال الإماراتي الكازاخستاني مع غرفة التجارة الدولية الكازاخستانية سيشكل منصة انطلاقة جديدة لقطاع الأعمال بالبلدين الصديقين. وخلال لقاء الأعمال، عُقد الاجتماع الأول للمجلس، وتمت خلاله مناقشة آليات وخطة عمل المجلس للمرحلة المقبلة.

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