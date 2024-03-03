معرض دبي العالمي للقوارب يمدد شراكته مع «دبي هاربر»

كشف معرض دبي العالمي للقوارب عن تمديد شراكته طويلة الأمد مع ((دبي هاربر))، الوجهة المضيفة للمعرض، بهدف تسريع نمو مجتمع اليخوت العالمي في أبرز مركز للسياحة والترفيه مختص بالقوارب في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أربعة أيام من الأجواء الحماسية والحيوية للمعرض بدورته الثلاثين، التي شهدت إقبالاً عالمياً واسعاً على شراء القوارب، والتعرف على أحدث الطرازات المتقدمة، وبالتالي يكون دبي هاربر أكبر حاضنة لهذا المعرض في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مما يعزز الزخم الكبير في مسيرة دبي نحو ريادة وجهات اليخوت الأكثر جاذبية في العالم.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض: ((تمثل دبي الوجهة العالمية الجديدة، التي تقود مرحلة غير مسبوقة في عالم اليخوت الترفيهية، وقد أصبحت الأجواء الحيوية والحماسية لدبي ومعرض القوارب حديث العالم، حيث أشار العديد من المعنيين إلى روعة المعرض بوصفه أجمل معرض للقوارب في العالم، وتأتي هذه الإشادة لتعكس المستوى العالمي، الذي يقدمه دبي هاربر مع إطلالته المذهلة، التي تميزه عن أي وجهة أخرى للقوارب)).

وتابعت: ((يلتزم معرض دبي العالمي للقوارب ودبي هاربر بتسريع زخم الشراكة مع المجتمع العالمي لعشاق القوارب، بهدف ترسيخ مكانة دبي هاربر بصفته المرسى الأكثر تميزاً وشهرة على مستوى العالم. وتسرنا مواصلة إقامة معرض دبي العالمي للقوارب في دبي هاربر، باعتبارها خطوة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على تسريع خططهم التنموية طويلة الأمد في المنطقة)).

أهمية متزايدة

ومن جانبه قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والمستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب: ((يشكل دبي هاربر موقعاً متميزاً يتماشى مع الأهمية المتزايدة لإمارة دبي، وحضورها الرائد في القطاع البحري العالمي)).

وأضاف: ((يسعدنا أن نشهد استمرار التعاون بين دبي هاربر ومعرض دبي العالمي للقوارب، الذي يحمل أهمية كبيرة لمجتمع اليخوت في جميع أنحاء العالم، ويعزز الجهود الرامية لتطوير هذه الفئة، وتحسينها على جميع الأصعدة. ونظراً لانضمامي إلى هذا المعرض العالمي منذ انطلاقته يسرني أن أشهد نموه المستمر ودوره الفاعل في جمع كافة الجهات المعنية بالقطاع البحري تحت مظلة واحدة، وأتطلع لرؤية النجاح، الذي سيواصل تحقيقه في دورة عام 2025 وما بعدها)).

محرك رئيسي

قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شمال القابضة: ((معرض دبي العالمي للقوارب هو ليس الفعالية البحرية الترفيهية الأكبر من نوعها فحسب، بل أصبح محركاً رئيسياً لدفع عجلة نمو وتقدم القطاع البحري، ومنبراً يشهد على مكانة دبي الراسخة والمتنامية كأحد أهم المراكز البحرية في العالم)).

وأضاف: ((نحن ممتنون للغاية للشراكة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومعرض دبي العالمي للقوارب، ويسعدنا أن نستضيف هذا الحدث الاستثنائي للعام الثالث على التوالي، كما نشكر شركاءنا والجهات المعنية على دعمهم لدبي هاربر في مسيرته الحافلة كواجهة بحرية استثنائية أصبحت مقصداً للمقيمين والسياح على حد سواء.

ودبي هاربر هو المكان الأنسب لاحتضان فعالية من هذا النوع، كمعرض دبي العالمي للقوارب، نظراً لموقعه الحيوي في قلب الإمارة ومكانته كأكبر مرسى لليخوت في المنطقة، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز شراكاتنا والمساهمة الفاعلة في دعم نمو وازدهار قطاع الترفيه البحري في دبي خلال السنوات المقبلة))، ومن المقرر أن يعود معرض دبي العالمي للقوارب بدورته الحادية والثلاثين إلى دبي هاربر في فبراير 2025، ويَعِد بتقديم مفهوم جديد ومبتكر للعروض، مع مشاركة عالمية أكبر.

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