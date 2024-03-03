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فنادق دبي تواصل أداءها الاستثنائي بإشغال يتجاوز 83% في يناير

3/3/2024 7:46:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظت فنادق دبي على أدائها الاستثنائي في بدايات العام 2024 مع ارتفاع متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى 83.1% خلال شهر يناير الماضي بزيادة أكثر من 3 نقاط مئوية مقارنة مع شهر يناير العام الماضي الذي وصل فيه متوسط الإشغال إلى 80%، بحسب مؤسسة ((كو ستار)) المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الفنادق.

ويأتي الارتفاع في إشغال فنادق دبي على الرغم من دخول أكثر من 3000 غرفة فندقية جديدة إلى السوق خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الفندقي في الإمارة يسير بخطوات متسارعة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادي D33.

وأظهرت البيانات أن دبي تفوقت في نسب الإشغال على العديد من المدن الإقليمية والعالمية بدعم من زيادة التدفقات السياحية، وقد تلتها في نسب الإشغال المرتفع ((المدينة المنورة))، التي حققت متوسط إشغال وصل إلى 83%، ومومباي 80.9%، وهونغ كونغ 80.1%، وميامي 78.5%.

وأظهرت البيانات أن أداء فنادق دبي خلال يناير الماضي يعتبر أفضل أداء خلال شهر يناير منذ 2020. وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت دبي أداءً قوياً مع تدفق السياح والزوار الدوليين من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية بدعم من توسع الناقلات الوطنية ونشاط قطاع الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تستقطب آلاف الزوار سنوياً.

وواصلت دبي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار في وقت تخطت فيه خلال العام الماضي مستويات ما قبل الجائحة في جميع مؤشرات الأداء التي تتمثل في أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة.

وبلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي في دبي نحو 77.4% في عام 2023، وهي من أعلى المعدلات في العالم، ارتفاعاً من 72.9% في عام 2022، متجاوزة بذلك نسبة الإشغال البالغة 75.3% المسجلة في العام 2019. وتعتبر النسبة المرتفعة للعام الماضي إنجازاً استثنائياً، نظراً للزيادة الإجمالية ونسبتها 19% في عدد الغرف الفندقية في العام 2023 مقارنة بالعام 2019.

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