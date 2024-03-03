30 % نمواً مستهدفاً لمركز دبي المالي العالمي في 2024

كشف عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي أن النمو المستهدف للمركز يصل إلى 30% خلال العام 2024 ولا سيما في ظل النتائج الإيجابية الواعدة التي تم تسجيلها خلال أول شهرين من العام الجاري، مشيراً إلى أن المركز يستعد لإطلاق برج تجاري جديد قريباً.

وتفصيلاً، قال كاظم في تصريحات خاصة لـ((البيان)): ((مستهدفاتنا الخاصة للعام 2024 تتجاوز ما تم تحقيقه في 2023، وإذا نظرنا إلى نتائجنا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري نجد أنها واعدة، ولذلك، باستطاعتنا تحقيق المستهدفات التي وضعناها)).

وأضاف كاظم ((إن النتائج الإيجابية التي تحققت منذ مطلع العام الجاري جاءت استناداً إلى العدد الكبير للشركات التي حصلت على تراخيص في المركز))، لافتاً إلى أن حصول الشركة الجديدة على الترخيص النهائي يتم وفق عملية تبدأ قبل 6 أشهر، بداية من خطاب النوايا وحتى استكمال كافة المتطلبات ومن ثم الحصول على الموافقة.

وأردف كاظم قائلاً: ((لدينا اليوم بالفعل الكثير من الشركات في انتظار الترخيص وهو ما انعكس على نتائجنا، وبالتالي نحن نأمل تحقيق مستهدفاتنا للنمو والتي تصل إلى 30% خلال العام الجاري، ونعتقد بأننا على المسار الصحيح)).

عوامل داعمة

وحول العوامل الرئيسية وراء هذه النتائج والتوقعات الإيجابية، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي ((هناك مجموعة من العوامل التي ساعدتنا، وأبرزها عوامل تتعلق بالمركز والذي يتمتع بمستوى أنظمة وقوانين تضاهي أنظمة وقوانين أكبر المراكز المالية العالمية سواء في نيويورك أو لندن، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والمتكاملة)).

وأضاف كاظم ((كما أن أنظمة وقوانين مركز دبي المالي العالمي تم اختبارها على مدى 20 سنة سابقة، وبنينا ثقة كبيرة بالمركز بين كبريات الشركات المالية العالمية، والتي تسعى اليوم لمزيد من التوسع والعمل في مجالات أخرى)).

وقال كاظم ((هناك أيضاً عوامل عالمية جيوسياسية سواء في أوروبا أو أمريكا وعلاقاتها مع الصين والهند، فالمؤسسات المالية تنظر بطبيعة الأمر إلى مراكز مالية تتمتع باستقرار، ومركز دبي المالي العالمي يبرز بين المراكز المستقرة، خاصة أن اقتصاد الدولة يحقق نمواً قوياً وأسعار النفط تحافظ على تماسكها حول 80 دولاراً للبرميل، وهذا السعر أعلى من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: نتكلم أيضاً عن منطقة واعدة، من شبه القارة الهندية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعد إلى حد كبير بتحقيق معدلات نمو لافت في المستقبل.

مساهمة

وأفاد كاظم أن مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إيجابية، وعندما نتحدث عن معدلات نمو تصل إلى 24% في المؤشرات الرئيسية لدينا سواء في استقطاب الشركات أو العمالة فمعنى ذلك أننا ننمو بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد وبالتالي مساهمتنا ستواصل الارتفاع في المستقبل)).

برج تجاري

وذكر محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المركز يستعد لإطلاق برج تجاري جديد خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في إطار تلبية الطلب الكبير على المساحات التجارية مع ارتفاع عدد الشركات الجديدة وتوسع الشركات الحالية، لافتاً إلى نسبة الإشغال في العقارات التجارية المملوكة للمركز تصل إلى 99%، فيما تصل نسبة الإشغال في العقارات التجارية المملوكة لأطراف أخرى إلى 90%.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المشاريع العقارية التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية وهي في طور البناء حالياً مثل مشروع ((دي آي أف سي ليفينغ)) الذي أطلق في سبتمبر الماضي وجزء كبير منه يضم وحدات تجارية، وكذلك مشروع ((إنفويشن هب 1 و2)).

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