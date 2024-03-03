64.6 % نمو أرباح «دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة» التشغيلية في 2023

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، تحقيق السلطة أداءً استثنائياً العام الماضي، بفضل الاستراتيجيات الطموحة التي تبنتها منذ تأسيسها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسجلة قفزة نوعية في أرباحها التشغيلية للعام 2023 بلغت نسبته 64.6%، مقارنة بالعام 2022، بما يرسخ حضور السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها في منظومة دبي الاقتصادية.

ونجحت السلطة، التي تخطت القيمة السوقية لصافي أصولها 20.8 مليار درهم، في تعزيز النمو في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 49.2%، ونمو إجمالي الإيرادات بلغ 8.1%، وهو ما يعكس دور ((دييز)) المتنامي كداعم رئيسي ورافد أساسي لاقتصاد إمارة دبي، عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث المتمثلة في ((المنطقة الحرة بمطار دبي)) و((واحة دبي للسيليكون)) و((دبي كوميرسيتي))، التي شهدت نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة تحت مظلتها بنسبة 15.3%، ويبلغ مجمل عدد الكوادر البشرية العاملة فيها أكثر من 70 ألف موظف بنمو كبير وصل إلى 30.5% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

إسهام مباشر

وتأتي هذه النتائج لتعزز إسهام ((دييز)) المباشر في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، التي سجلت 5.1% حسب آخر الإحصاءات في عام 2021، كما شهدت ((دييز)) من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لها نمواً في عدد من أبرز القطاعات الاقتصادية العاملة فيها، التي تتضمن 6 قطاعات أساسية، وتمثل 95% من إجمالي عدد الشركات التي تحتضنها، بما فيها قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي شهد نمواً بنسبة 24.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية التي سجلت نمواً بنسبة 89.6%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 18.1%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 106.9%، وقطاع الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 93%، بينما سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 48.3%.

استراتيجيات طموحة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: ((انتهجت ((دييز)) منذ تأسيسها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجيات طموحة تشجع على الاستثمار، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي، وتؤكد التزام السلطة ومناطقها الاقتصادية المتكاملة بالإسهام في تحقيق النمو المستدام للإمارة وزيادة جاذبيتها بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك عبر التخطيط المدروس والتطلع نحو المستقبل والاستعداد له بشكل استباقي، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها بوصفها وجهة إقليمية وعالمية رائدة ومتميزة في مجال الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة، وهو ما ينعكس على شكل النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها خلال العام 2023)).

وأضاف سموه: ((تنسجم هذه النتائج القياسية التي حققتها ((دييز)) في غضون عامين من تأسيسها مع النمو المتسارع الذي يحققه اقتصاد إمارة دبي، وهي تجسد مستهدفات ((دييز)) ومحور تركيزها، وسعيها الدؤوب إلى تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، من خلال تسخير كل إمكاناتها لبناء منظومة اقتصادية تخدم القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الإمارة، وتوفير أطر العمل اللازمة للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يعزز رؤيتها الرامية إلى بناء سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي ترسيخ موقع إمارة دبي بوصفها نموذجاً اقتصادياً واستثمارياً يقدم فرصاً واعدة ومجزية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ويدعم مساهمة القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في مسيرة دبي التنموية الطموحة، وفق استراتيجية ((دييز)) الجديدة التي أطلقتها بداية هذا العام)).

مكانة تنافسية

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز)): تجسد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال 2023، حرص ((دييز)) على تعزيز مساهمة مناطقها الاقتصادية المتكاملة في دفع نمو اقتصاد دبي والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وجاذبيتها الاستثمارية على الخريطة الاقتصادية العالمية، بما يدعم تطلعات دبي نحو بناء ((أفضل اقتصاد)) وفق ((مئوية الإمارات 2071))، و((رؤية نحن الإمارات 2031)).







وأضاف: ((تزداد أهمية ودور المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي عاماً تلو عام في ظل ما توفره من فرص واعدة لمختلف القطاعات الحيوية، وما تتيحه من إمكانات لنشوء صناعات جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والابتكار، بما يمكنها من تحقيق مثل هذه النتائج الاستثنائية، وإرساء قاعدة متينة لاقتصاد المستقبل، فضلاً عن المساهمة بشكل مباشر في دفع مسيرة دبي التنموية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم)).

دعم القطاعات الجديدة

وفي تعليقه على جهود ((دييز)) لتوفير بيئة مثالية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، قال الدكتور محمد الزرعوني: ((اتضح التزام ((دييز)) بتوفير ودعم الفرص الواعدة للقطاعات الجديدة بشكل جلي من خلال إطلاق الصندوق الاستثماري بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي جاء بمثابة نقلة نوعية في مستوى وآلية تقديم الدعم بشكل مباشر لرواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لتطوير اقتصاد المستقبل، باعتبار أن لهذه الشركات دوراً رئيسياً في نمو اقتصاد إمارة دبي خلال العقد المقبل)).

ويعد الصندوق الجديد أول برنامج استثماري ينطلق تحت اسم شركة ((أوراسيا كابيتال))، ذراع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، الشركة المستقلة والمتخصصة بعمليات الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث سيساعد الصندوق الاستثماري في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس ((pre-Seed)) وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل ((Series B investment phase)). وسيسهم الصندوق الاستثماري في سد الفجوة التي يشهدها قطاع تمويل الشركات ضمن هذه المراحل، في خطوة تهدف إلى مواكبة الاقتصادات الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولما تحمله هذه الشركات من فرص واعدة للنمو والتطور ودعم الاقتصاد الوطني.

وجهة رائدة

واستكملت السلطة خلال العام 2023 مساعيها الرامية لوضع نهجها الاستراتيجي المحدث بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار بكل فئاته وأنواعه، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، حيث تُوجت هذه الجهود باعتماد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الاستراتيجية الجديدة للسلطة للأعوام 2024-2026، التي تتطلع السلطة من خلالها إلى زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي، وتمكين الأعمال وإثراء الحياة الاقتصادية وبناء اقتصاد متجدد، في حين تركز من خلال طموحها على الانطلاق نحو عالم جديد حافل بفرص اقتصادية لا حدود لها.

3 محاور

وتركز ((دييز)) على ثلاثة محاور وتوجهات استراتيجية، هي ((التميز)) و((النمو)) و((الإثراء))، حيث ستسعى السلطة إلى تحقيق ((التميز)) من خلال ثلاث أولويات تقوم على تعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي غير النفطي، والمضي في ريادة الأعمال الرئيسة، إلى جانب توفير تجربة استثنائية لمتعامليها عبر تمكين نموهم وإدارة عملياتهم وخططهم التوسعية من دبي بنجاح.

أما على صعيد محور ((النمو))، فتتطلع ((دييز)) إلى تعزيز مكانتها كلاعب عالمي في قطاع المناطق الاقتصادية، والاستثمار في شركات رائدة ضمن سلسلة القيمة، إضافة إلى السعي لتأسيس مناطق اقتصادية متخصصة في الصناعات الواعدة، في حين سيركز محور ((إثراء الحياة الاقتصادية)) على أولوية الارتقاء بمزايا الأعمال من خلال إطلاق باقة من المنتجات والخدمات الجديدة، فضلاً عن المساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال تطبيق مسؤول للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

اقتصاد أخضر

ونجحت ((دييز)) في تحقيق نتائج قياسية عام 2023 على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك نتيجة التزامها، والمناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلتها منذ إنشائها بال ممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، والمعايير الريادية العالمية في إدارة الطاقة والتصميم البيئي الواعي، لما فيه دعم تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والاستثمار والابتكار في البنية التحتية التي ترفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأثمرت هذه الرؤية المستدامة إنجازات نوعية تمثلت في رفع محفظتها من المباني المعتمدة من (ليد) إلى 30 مبنى بالتقييم البلاتيني، ومبنى حاصل على شهادة ((ليد إيرث)) للأبنية، حيث كان آخرها حصول مقرها الرئيسي الذي يقع ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي ((دافز)) العام الماضي على شهادتي ((صفر طاقة)) و((صفر كربون)) الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.

كما نجحت ((دييز)) في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12%، وذلك مع زيادة معدلات توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 30% ما أسهم في إنتاج نحو 5000 ميغاواط ساعة سنوياً، إلى جانب تطوير أنظمة السيطرة على التكيف لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30% من خلال الاعتماد على أنظمة التبريد عن الطلب، فضلاً عن استبدال مصابيح الإنارة التقليدية في الشوارع والطرقات والمباني العامة بمصابيح LED، التي تسهم في توفير أكثر من 50% من إجمالي الاستهلاك.

إضافة إلى ذلك، نجحت ((دييز)) في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 5,280 طناً مترياً بزيادة 12% عن العام السابق، وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات إلى أكثر من 45%، وهو ما يعزز موقع دبي ودولة الإمارات في العمل المناخي العالمي المؤثر.

توظيف الذكاء الاصطناعي

وواصلت ((دييز)) خلال العام 2023 مساعيها الرامية لمواكبة التوجهات الاقتصادية الجديدة في استخدامات الذكاء الاصطناعي وفرص الاقتصاد الرقمي والأخضر والدائري، وهو ما أثمر في تحقيق نتائج إيجابية رسخت موقع دبي وجهة للاستثمارات العالمية ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الاقتصادية المبتكرة، حيث قطعت السلطة ومناطقها الاقتصادية خطوات نوعية في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار والاستدامة والمعرفة والشراكات العالمية وتطوير النقل المستدام وريادة الأعمال.

وعلى مستوى الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، شهدت ((دييز)) خلال عام 2023 تجارب لتوصيل المنتجات باستخدام الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون، وذلك ضمن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في نوفمبر 2021، كما سجلت ((دييز)) عام 2023 أول عملية ناجحة في المنطقة لتوصيل الأدوية بطائرة من دون طيار، بعد أن أصبح ((مستشفى فقيه الجامعي)) في الواحة أول مقدم للرعاية الصحية في الشرق الأوسط يستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (الدرون) لتوصيل الأدوية.

إضافة إلى ذلك، بدأت ((دييز)) عام 2023، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشركة ((طلبات الإمارات)) التشغيل التجريبي لروبوتات ((طالبوت)) (talabot) ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في واحة دبي للسيليكون، التي تمثل مركز الابتكار والمعرفة في خطة دبي الحضرية 2040، للتشجيع على استخدام وسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، انطلاقاً من سعي إمارة دبي إلى تحويل 25% من رحلات وسائل النقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول 2030،

كما أبرمت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز)) اتفاقية شراكة مع ((معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)) (MIT) لإطلاق برنامج ((مسرعة MIT DesignX دبي))، الذي يعد أول مشروع من نوعه للمعهد في المنطقة لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة.

وتهدف المسرعة، التي تركز على الاستدامة ومستقبل المدن، إلى تسريع بناء المشاريع المبتكرة لتمكين رواد الأعمال في المنطقة من ابتكار الحلول الفعالة والتصاميم المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على مستوى البيئة الحضرية، مثل المياه، والمناخ، والأمن الغذائي، والطاقة.

تنوع الاستثمار

وتهدف سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز)) إلى الارتقاء بمكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكل أشكاله، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.







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