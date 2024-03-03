مسجد التنعيم.. ميقات الحجاج والمعتمرين من أهل مكة

على مسافة 7 كم من المسجد الحرام يوجد مسجد التنعيم في الجزء الغربي من مكة المكرمة، ومنه يحرم أهل مكة بالعمرة، ويشتهر هذا المسجد بأنه بني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالعمرة في العام التاسع من الهجرة في حجة الوداع.



وفي "صحيح مسلم" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة فقالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم فاعتمرت فقال: هذا مكان عمرتك".

ويعد مسجد التنعيم بالعاصمة المقدسة أحد المعالم الإسلامية المعروفة والمشهورة فيها وميقات الحجاج والمعتمرين من أهل مكة، سواء من ساكنيها أو المقيمين، إذ يقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بعد 7.5 كلم عن المسجد الحرام شمالا على طريق مكة والمدينة المنورة وهو أقرب موضع لحد الحرم. بني في المكان الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالعمرة في حجة الوداع سنة 9 للهجرة.

وكان أول من عمر المسجد الذي يعرف أيضا بمسجد العمرة ومسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، أمير مكة عبدالله أبي العباس في عهد الخليفة المتوكل في العام 240هـ، ولكنه هدم، حتى أصبح المعتمرون يحرمون من صحراء خاوية. فيما أعيد بناؤه لاحقا.

ويحتل المسجد مكانة مهمة بين مساجد مكة التاريخية، إذ يستقبل المعتمرين طيلة العام وعلى مدار الساعة ويشهد كثافة عالية في موسمي الحج والعمرة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر السيدة عائشة رضي الله عنها بالخروج له للإحرام للعمرة في حجة الوداع، لذلك سمي المسجد باسمها.

ويسمى بمسجد التنعيم لوقوعه في حي التنعيم بعد نهاية حد الحرم من جهة المدينة المنورة والتنعيم يقع شمال غرب مكة، وجرت تسميته بحسب الروايات، لأنه يشرف في الجنوب الغربي على جبل يسمى نعيم والمقابل له في الشمال الشرقي يدعى ناعم، وهذه الأسماء لم تعد متداولة حاليا.

ومسجد التنعيم علامة فارقة يستدل بها قاصدوه، إذ يميز المسجد عن سواه الأبواب والنوافذ المرتفعة، التي شيدت على أحدث طراز معماري روعي فيه الأصالة والتاريخ ليمازج بين المعمار الإسلامي الحديث والزخارف الأثرية القديمة.

وأعيد بناء المسجد في عهد الملك فهد بن عبد العزيز على مساحة 84.000 متر مربع تشمل المرافق التابعة له.