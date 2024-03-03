برشلونة وأتليتيك بيلباو يتقاسمان نقطة التعادل في الدوري الإسباني

تعادل برشلونة وأتليتيك بيلباو سلبيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد، مما أضاع فرصة كبيرة لبرشلونة لكسب الأرض في ملاحقته للمتصدر ريال مدريد الذي تعادل 2-2 مع بلنسية أمس السبت.

ورفع برشلونة صاحب المركز الثالث رصيده إلى 58 نقطة ويتأخر بثماني نقاط عن غريمه اللدود ريال مدريد ونقطة واحدة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني الذي خسر 1-صفر أمام مضيفه مايوركا في وقت سابق يوم الأحد.

ويحتل أتليتيك، الذي حقق انتصارات متتالية في عشر مباريات على أرضه بجميع المسابقات، المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وبعد شوط أول فاتر، عاد أصحاب الأرض بشكل أكثر قوة في الشوط الثاني، وشكل الثنائي السريع إيناكي وليامز وأليكس برينجير تهديدا مستمرا، لكن الفريق شعر بالإحباط أمام دفاع برشلونة القوي الذي صمد أمام الضغط المتأخر لينتزع نقطة من أصحاب الأرض.

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