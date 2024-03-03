زيلينسكي يحذر العالم من أكثر صفحات التاريخ خزياً ويناشد الغرب تزويده بالإمدادات العسكرية

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الأحد شركاء أوكرانيا الغربيين من أن عدم تزويد كييف بالإمدادات العسكرية الضرورية

فإن العالم سيواجه "واحدة من أكثر صفحات التاريخ خزياً".

وتأتي مناشدة زيلينسكي في الوقت الذي لا تزال فيه حزمة أمريكية لتقديم مساعدات عسكرية وغيرها من أشكال الدعم عالقة بسبب خلافات في الكونغرس.

ومع دخول الحرب عامها الثالث الشهر الماضي، أحرزت القوات الروسية بعض المكاسب على امتداد الجبهة التي يبلغ طولها ألف كيلومتر، على الرغم من أن خطوط الاشتباك لم تشهد تغيرا يذكر منذ أشهر.

وقال زيلينسكي الذي بدا عليه الغضب في تسجيل مصور إنه ينبغي على العالم أن "يتفاعل بحزم" لضمان أن تصبح الحرب مشروعا "يائسا" بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لا يريد سوى "الحرب والموت".

وأضاف زيلينسكي "الأمر الرئيسي هو الإرادة السياسية...لضمان مستوى الإمدادات التي ستساعد (البلاد)".

وتابع "إن لم تكن هذه هي الحالة، فستصبح واحدة من أكثر الصفحات خزيا في التاريخ، إذا خسرت أمريكا أو أوروبا أمام (الطائرات المسيرة) الإيرانية "شاهد" أو أمام الطائرات المقاتلة الروسية".

وقال إن أوكرانيا "تنتظر إمدادات ضرورية للغاية ونحن ننتظر على وجه الخصوص قرارا أمريكيا. الدعم مطلوب حقا".

وأصبح زيلينسكي حادا بشكل متزايد في دعوته للكونغرس الأمريكي للموافقة على المساعدة.

ويتعرض مجلس النواب الأمريكي لضغوط لتمرير حزمة الأمن القومي البالغة قيمتها 95 مليار دولار والتي تعزز المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وكذلك لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وحصل هذا التشريع على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتا مقابل 29 الشهر الماضي، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قاوم طرح مشروع قانون المساعدات للتصويت عليه في المجلس.





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