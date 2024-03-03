بورتو يكتسح بنفيكا بخماسية في كلاسيكو الدوري البرتغالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتسح بورتو ضيفه بنفيكا بفوز عريض في الكلاسيكو بنتيجة 5/صفر في قمة منافسات الجولة 24 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، مساء الأحد.
وأنهى بورتو الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما جالينو في الدقيقتين 20 و44.
وأضاف ويندل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 55.
وزادت الأمور صعوبة على بنفيكا بطرد مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 61.
واستغل بورتو النقص العددي ليضاعف تفوقه بهدف رابع سجله بيبي في الدقيقة 75.
وأكمل داني لودر خماسية بورتو في الدقيقة 90.
وأشعلت هذه النتيجة المنافسة على لقب الدوري البرتغالي هذا الموسم، حيث رفع بورتو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.
بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 58 نقطة في المركز الثاني، أمامه سبورتنج لشبونة في الصدارة برصيد 59 نقطة.
وفي مباريات أخرى بنفس الجولة أقيمت الأحد، تعادل أتلتيكو كاسا مع جيل فيسنتي بدون أهداف، وبورتيمونينسي مع فيزيلا بنفس النتيجة، بينما فاز سبورتنج لشبونة على فارينزي بنتيجة 3 / 2.
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