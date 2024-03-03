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بورتو يكتسح بنفيكا بخماسية في كلاسيكو الدوري البرتغالي

3/3/2024 7:46:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اكتسح بورتو ضيفه بنفيكا بفوز عريض في الكلاسيكو بنتيجة 5/صفر في قمة منافسات الجولة 24 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، مساء الأحد.

وأنهى بورتو الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما جالينو في الدقيقتين 20 و44.

وأضاف ويندل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 55.

وزادت الأمور صعوبة على بنفيكا بطرد مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 61.

واستغل بورتو النقص العددي ليضاعف تفوقه بهدف رابع سجله بيبي في الدقيقة 75.

وأكمل داني لودر خماسية بورتو في الدقيقة 90.

وأشعلت هذه النتيجة المنافسة على لقب الدوري البرتغالي هذا الموسم، حيث رفع بورتو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 58 نقطة في المركز الثاني، أمامه سبورتنج لشبونة في الصدارة برصيد 59 نقطة.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة أقيمت الأحد، تعادل أتلتيكو كاسا مع جيل فيسنتي بدون أهداف، وبورتيمونينسي مع فيزيلا بنفس النتيجة، بينما فاز سبورتنج لشبونة على فارينزي بنتيجة 3 / 2.



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