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تهافت على تخصصات الذكاء الاصطناعي ولكن!

3/3/2024 7:41:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع تزايد الطلب على وظائف الذكاء الاصطناعي، تقدم المزيد من الجامعات الآن شهادات علمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لمدة 4 سنوات، متجاوزة برامج علوم الكمبيوتر التقليدية لتشمل التعلم الآلي، وخوارزميات الحوسبة، وتحليلات البيانات، والروبوتات المتقدمة.
وأطلقت مؤسسات بارزة مثل جامعة «بنسلفانيا»، و«كارنيغي ميلون»، ومعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لهذا المجال سريع التطور. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي السريع تؤكد هذه البرامج على أهمية أساسيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يضمن إعداد الخريجين جيدا لسوق العمل.
ويستجيب ظهور برامج الدرجات العلمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي للنقص الحاد في المواهب في الصناعة بحسب تقرير لـ «سي ان بي سي» الأميركية.
ومع ذلك، هناك جدل حول القيمة طويلة المدى لشهادة في الذكاء الاصطناعي بسبب وتيرة التغير التكنولوجي. ورغم ذلك، يرى الخبراء أن وجود أساس قوي في علوم الكمبيوتر والمجالات ذات الصلة يمكن أن يجعل خريجي الذكاء الاصطناعي يتمتعون بقدرة تنافسية عالية في سوق العمل.
وبحسب التقرير، يجب على الطلاب إجراء تقييم نقدي لبرامج الذكاء الاصطناعي، ومقارنتها بشهادات علوم الكمبيوتر التقليدية والنظر في أهدافهم المهنية ومهارات الذكاء الاصطناعي المحددة التي يرغبون في اكتسابها. في حين أن القيمة المستقبلية لشهادة في الذكاء الاصطناعي قد تكون غير مؤكدة، فإن وجود أساس تقني متين، سواء في الذكاء الاصطناعي أو علوم الكمبيوتر، أمر بالغ الأهمية لدخول القوى العاملة مجال التكنولوجيا والتقدم الوظيفي في المستقبل.

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