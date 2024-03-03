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إصابة 4 بالغين وطفلة في حريق منزل بـ القصور

3/3/2024 7:41:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصيب 4 أشخاص بالغين وطفلة على خلفية حريق منزل في منطقة القصور.
وقالت قوة الاطفاء العام إنها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب في منزل، حيث إن رجال الاطفاء تمكنوا من مكافحته والسيطرة عليه وإخراج جميع المحتجزين داخل المنزل، مشيرة إلى أن الأشخاص الخمسة أصيبوا بحالة اختناق وتم تسليمهم إلى الطوارئ الطبية.

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