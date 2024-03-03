إصابة 4 بالغين وطفلة في حريق منزل بـ القصور

إصابة 4 بالغين وطفلة في حريق منزل بـ القصور
التاريخ
3/3/2024 7:41:39 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أصيب 4 أشخاص بالغين وطفلة على خلفية حريق منزل في منطقة القصور.
وقالت قوة الاطفاء العام إنها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب في منزل، حيث إن رجال الاطفاء تمكنوا من مكافحته والسيطرة عليه وإخراج جميع المحتجزين داخل المنزل، مشيرة إلى أن الأشخاص الخمسة أصيبوا بحالة اختناق وتم تسليمهم إلى الطوارئ الطبية.
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